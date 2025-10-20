Estos días de octubre debes encender palo santo para la abundancia, según el Feng Shui

Para el mundo esotérico el mes de octubre es de renovación energética por lo que es ideal para las limpiezas de malas energías y atraer la prosperidad. Ante esto es que toma protagonismo el palo santo que es considerado “la madera sagrada” y ha sido utilizado desde tiempo ancestrales para rituales tanto de limpieza como de purificación.

Los expertos en Feng Shui, manifiestan que el poder del palo santo puede ser potenciado si se usa en momentos cruciales del mes por lo que es importante que lo sepas.

¿Cuándo se debe prender Palo Santo en octubre?

El palo santo debe ser utilizado en días que coinciden con la luna creciente que es un período que simboliza la multiplicación de los recursos y el desarrollo personal.

Teniendo en cuenta lo anterior pues debes prender el palo santo del 22 al 31 de octubre. En este periodo debes tener en cuenta que el día 29 es el que más poder energético tiene porque coincide con el cuarto creciente.

Este es el poder del palo santo

El humo del palo santo tiene el poder de purificar y equilibrar los ambientes. Para el Feng Shui si se lo utiliza en la mañana tiene el poder para activar la energía del día y sea línea las intenciones de abundancia.

Se deben realizar estas limpiezas en lugares de trabajos y financieros como lo son la oficina, escritorio o donde guardas la documentación importante.

Algo de Feng Shui...

La palabra "suerte" en chino es "alineación de energía a tu favor". pic.twitter.com/p8ht6i8mFs — Ricardo De Spirito Balbuena. (@elzorrotacneno) July 3, 2025

El proceso es simple ya que tienes que encenderla madera y dejar que el humo purifique. Se debe tener en cuenta que se debe apagar solo, mientras se mantiene una intención positiva.

Si enciendes el palo santo en los días estipulados no solo favorecerás la energía sino que también mejorarás el equilibrio emocional y la estabilidad del hogar.

Para poder maximizar los efectos del palo santo, los expertos en Feng Shui manifiestan que debes tener tus lugares limpios, libres de cosas rotas o acumuladas que influyen en la manera que circula la energía.

