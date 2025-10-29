Estos son los celulares que dejarán de tener WhatsApp en noviembre

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, sin embargo, hay una mala noticia para algunos usuarios debido a que dejará de estar disponible en algunos modelos de celulares.

Esta aplicación de chat, ha sido contundente en cuanto los celulares que dejarán de tener soporte para su actualización. WhatsApp es utilizado en más de 180 países por lo que cuenta con más de 2 millones de usuarios.

La app nos ayuda a poder tener una comunicación instantánea y multimedia entre usuarios de celulares. Es por esto que la noticia no caerá bien en algunas personas. Esto entrará en vigencia el 1 de noviembre.

¿Cuál son los celulares que dejarán de tener WhatsApp en noviembre?

Cabe destacar que los principales afectados serán los propietarios de dispositivos antiguos que ya no pueden recibir las actualizaciones necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la aplicación.

Es decir que se involucra a aquellos teléfonos que no pueden actualizarse al sistema operativo Android 5.0 (o superior) o iOS 12 (o superior). Es por esto es tienes que tener en cuenta la situación de tu celular.

La lista a completa de celulares es la siguiente:



Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5

Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014)

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2

Huawei: Ascend Mate 2

HTC: One M8

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Canva Hay celulares que ya no serán compatibles.

Sin dudas la aplicación de WhatsApp es un ícono de comunicación ya que es una herramienta gratuita, fácil de usar y con un compromiso de privacidad pero muchos se quedarán sin este beneficio.

.Para aquellos celulares en donde ya no se podrá actualizar, la única forma de seguir usando esta aplicación es migrar los chats y cuenta a un dispositivo más reciente y compatible.

