Estos son los hábitos para ser felices, según la ciencia

La felicidad depende de los gustos y preferencias de cada uno pero hay algo que se puede llevar a cabo para sentir esa sensación de bienestar. La ciencia nos brinda los seis hábitos que se deben seguir para tener una vida mejor.

Reconocimiento al Padre José de Jesús ¡Felicidades! [VIDEO] Porque los buenos somos más... le fue otorgado el reconocimiento de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro al Padre José de Jesús Aguilar.

¿Cuáles son los hábitos para ser felices?

Experimenta el ‘Brahma Muhurta’

Arthur Brooks, profesor de Harvard, manifestó que; “Muchas personas sienten sus emociones negativas más intensas por la mañana: estrés, ansiedad o irritabilidad justo después de despertarse. Comenzar tu mañana más temprano de lo habitual puede darte una entrada más tranquila e intencional al día”.

“Despiértate antes del amanecer conocido como ‘Brahma Muhurta’ o ‘la hora del creador’ en la práctica hindú. Como mínimo, sal al exterior o siéntate junto a una ventana para observar el sol naciente”. Si te levantas temprano, mejoras la atención y la memoria así como también la exposición a la luz natural eleva el ánimo y equilibra el ritmo circadiano.

Activa tu cuerpo

Debes un tipo de movimiento que encaje con tu estilo de vida. Incluso 15 minutos de estiramientos, ejercicios con el propio peso corporal o una caminata rápida pueden cambiar tu estado de ánimo.

Reflexiona

Debes reflexionar por medio de una oración, meditación o respirar en silencio. Lo importante es encontrar un tiempo constante para enfocarte y enraizarte. El objetivo es pensar menos en ti mismo al hacerte pequeño dentro del gran esquema de las cosas. Esto resulta intensamente liberador.

Lecciones de Meditaciones de Marco Aurelio 🧠 pic.twitter.com/9dSaIC40N6 — Jorge Chibás (@chibas) September 1, 2025

Retrasa el primer café del día

Si bebes un café muy temprano pues puede provocarte un bajón a mitad del día. Si ajustas el momento en que consumes cafeína y conviertes el café en una herramienta para la energía mejorará tu estado de ánimo. Se recomienda tomar l café 90 minutos después de levantarte.

Consume un desayuno rico en proteínas

“Cambia un desayuno cargado de carbohidratos por una opciónrica en proteínas. Sin duda, notarás un cambio en cómo afecta a tu estado de ánimo y a tu capacidad de concentración”, manifiesta el profesor.

Concéntrate en una tarea importante

Por último si quieres ser feliz pues debes reservar al menos 30 a 60 minutos por la mañana para enfocarte sin interrupciones en una tarea importante como escribir, crear o resolver problemas”.

