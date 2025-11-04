Estos son los lugares donde no debes colocar el árbol de navidad, según el Feng Shui

Estamos a muy poco de que comience la temporada navideña por lo que se comienza a adornar el hogar, y no puede faltar el tradicional árbol de Navidad.

Con este elemento tan significativo, se debe prestar especial atención ya que el Feng Shui, nos marca quela ubicación de este símbolo de la Navidad no solo debe ser estéticamente agradable, sino que también debe respetar las energías del espacio para mantener el equilibrio y la armonía en el hogar.

Como sabemos, el Feng Shui, es una antigua práctica china que busca el flujo adecuado de energía (Chi)en un espacio. Es por esto que señala que la ubicación del árbol puede influir tanto en la atmósfera de la casa como en las emociones y relaciones de sus habitantes.

¿No te llevas bien con los demás? Mejora tus relaciones afectivas con este poderoso ritual TV Azteca [VIDEO] Nuestro coach de vida, José Luis Álvarez, nos compartió un ritual para invocar al arcángel Chamuel y mejorar nuestras relaciones con la familia y los amigos.

¿Dónde no debes colocar el árbol de navidad?

En la entrada principal

Este es uno de los sitios más comunes debido a que es lo primero que ven las visitas cuando llegan, sin embargo, el Feng Shui manifiesta que esta es el área de entrada del Chi al hogar por lo que tener un objeto tan grandepuede bloquear el flujo de energía positiva, creando sensación de obstrucción o estancamiento.

En la cocina

El árbol de Navidad se relaciona con la madera y la cocina con el fuego por lo que no es una buena combinación. El Feng Shui dice que colocar este elemento en este sitio puede generar un conflicto energético, ya que el fuego y la madera tienen una relación de desgaste que podría desbalancear la energía en esta área, afectando la dinámica familiar.

"Navidad"



Por este hombre que diseñó un árbol de navidad en un rincón vacío de su hogar. Mirá lo fácil que armó un arbolito, y vos comprando todo, pedazo de pelotudo. pic.twitter.com/0OfSsGzhOP — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) October 18, 2025

En un pasillo estrecho

No coloques tu árbol aquí ni en espacios de circulación reducidos. Esto solo dificultaría el tránsito pero desde la perspectiva del Feng Shui, puede interrumpir el flujo natural del Chi, causando tensión y bloqueos en la energía del hogar.

En habitaciones pequeñas o saturadas de muebles

Colocar más objetos donde hay un espacio saturado, podría sobrecargar la energía de la habitación. En el Feng Shui, los espacios deben estar despejados para permitir un flujo de energía armonioso, por lo que es mejor evitar colocar el árbol en áreas demasiado recargadas.

Cerca de una ventana grande

Por último tenemos este sitio que es elegido para que se vea el árbol desde afuera pero el Feng Shui manifiesta que esto puede hacer que la energía positiva "se escape" del hogar. Es preferible elegir un lugar que permita que la energía fluya dentro del espacio en lugar de hacia afuera.

Aquí puedes colocar tu árbol según el Feng Shui

Para aprovechar al máximo la energía positiva que el árbol de Navidad puede aportar, considera estos puntos:

Elige una ubicación estratégica: Lugares como la sala de estar o el comedor, que representan la convivencia y la unión familiar, son ideales para el árbol.

Dirección favorable: Según el Feng Shui, colocar el árbol en la esquina sureste de la casa puede atraer prosperidad, mientras que el lado este fomenta la salud y el bienestar.

Colores armoniosos: Usa adornos y luces que se alineen con los colores de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) para equilibrar la energía del espacio.

