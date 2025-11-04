Laura Pausini se viste de luto por una muerte inesperada

La artista Laura Pausini ha vuelto a ser noticia en los últimos días pero no por algún estreno de su carrera musical, sino por la muerte de un familiar muy cercano. Según confirmaron medios italianos, el pasado domingo su tío Ettore Pausini murió tras ser atropellado en Bolonia.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Laura Pausini tenía una relación muy cercana con Ettore Pausini ya que se trataba del hermano de su padre. Tiempo atrás, la cantante le había dedicado un posteo en sus redes sociales ya que había logrado superar un diagnóstico de cáncer.

¿Cómo murió el tío de Laura Pausini?

El lamentable hecho que se cobró la vida del tío de Laura Pausini ocurrió el domingo 2 de noviembre, en la ciudad de Bolonia, en Italia. Según se desprende de los reportes policiales, Ettore Pausini transitaba en bicicleta cuando fue embestido por un automóvil.

El cuerpo de Ettore Pausini quedó tendido en el suelo mientras que el conductor que lo atropelló huyó del lugar. Horas después, la Policía logró hallar el rodado pero su propietario afirmó que no lo conducía al momento del siniestro fatal por lo que la investigación intenta descifrar qué fue lo que sucedió.

¿Qué dijo Laura Pausini tras el lamentable hecho?

A pesar de la cercanía de Laura Pausini y su tío, la intérprete de “Víveme” no se ha expresado al respecto. En sus redes sociales no hay posteos sobre la muerte de Ettore Pausini por lo que se presume que la artista se encuentra inmersa en un gran dolor.

Los seguidores de la cantante se muestran expectantes tras conocer la triste noticia por lo que aguardan que Laura Pausini exteriorice sus sentimientos para acompañarla y dedicarle palabras de aliento. Tras dos días del hecho, no se han conocido mayores detalles sobre la investigación ni si la artista italiana de 51 años de edad está intercediendo en el asunto.