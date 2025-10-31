Evita hacer estas cosas en Halloween y Día de Muertos, sino quieres atraer la mala suerte

Hoy se celebra la noche de Halloween por lo que adultos y niños aprovechan para poder salir a pedir turnos. Esta fecha funciona como la previa al Día de Muertos que para los mexicanos es de las celebraciones más importante dado que nos podemos reencontrar con nuestros seres queridos.

¡Arte, horror e imaginación! Checa este maquillaje para Día de Muertos y Halloween TV Azteca [VIDEO] Kristal Silva, en Ponte Bonita, nos presentó increíbles opciones de maquillaje para Día de Muertos y Halloween. ¡Ojo a las cicatrices y heridas terroríficas!

En estos días se debe evitar hacer ciertas cosas que pueden atraer la mala suerte, sobre todo en la fecha del 31 de octubre donde las energías y las almas están presentes.

¿Qué no debes hacer en Halloween y Día de Muertos?

Las redes sociales se han visto llenas de consejos de creadores de contenido que son especialistas en temas de energías. Ante esto es que han dado a conocer las cosas que se deben evitar para no atraer la mala suerte.

Este es el caso de la tiktoker Olga Bathory quien dijo, a parar de ahogar y hasta el 2 de noviembre, es mejor no llevar a cabo estas actividades:

Barrer de noche

Tender ropa de noche

Dormir con un espejo enfrente

Soplar velas para apagarlas, se debe usar otro método

No salir de noche (fiestas, actividades, etc.), más si no se cuenta con la energía o ya estabas por ir a dormir

Las primeras actividades mencionadas, son una forma de ahuyentar la abundancia por lo que es más conveniente realizarlo a plena luz del día. En relación a los espejos enfrente puede ser una invitación para que las ánimas que se encuentran presentes en esta temporada estén con nosotros y hasta puedan dejarnos su energía impregnada.

La abundancia y la buena suerte también se ahuyentan al soplar las velas para pagarlas, incluso las que solemos colocar en la ofrenda de Día de Muerto. Puedes usar otros métodos como una cuchara o humedecer los dedos para pagar el pabilo y así mantener la buena suerte con nosotros.

Por último si estás por dormir y eres invitado a última hora a un evento, no debes asistir ya que puedes dar pie a que algo malo suceda por ello se recomienda que en esta temporada mejor te quedes en cama para descansar.

Hay leyendas que advierten que si miras por la ventana durante la medianoche, podrías ver reflejado a un espíritu o un augurio funesto.

¿Qué no debes hacer en Día de Muertos?

Hay quienes creen que si los vivos comen o beben de la ofrenda antes de que las ánimas hayan llegado (generalmente el 2 de noviembre), les estarían negando su alimento.

Los niños y adultos deben evitar la entrada principal durante los días de la ofrenda, ya que es el camino por donde cruzan las almas. Un amanera popular de decirlo es con la frase: “Cuidado que las ánimas no te agarren.”

