¡Desde 20 pesos! 8 exposiciones en CDMX para disfrutar Día de Muertos 2025

La temporada más esperada del año para todos los mexicanos ha llegado. Llegó la hora de disfrutar del pan de muerto, cempasúchil y tradiciones ancestrales, y, ¿por qué no?, de los museos. En esta guía reunimos las exposiciones y experiencias más destacadas de Día de Muertos 2025 para que planees tu recorrido y puedas disfrutar de lo místico, lo artístico y lo festivo.

Guía de exposiciones de Día de Muertos 2025 en la CDMX

Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo — Ofrenda a Juan O’Gorman

Una ofrenda dedicada al arquitecto y pintor Juan O’Gorman, con elementos simbólicos, fotografías, documentos y objetos personales que evocan su vida y legado artístico.

¿Dónde?: Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, Álvaro Obregón

Horario: Martes a domingo, 10:00 a.m.–5:30 p.m.

Entrada: $45 MXN

Museo Salón Posada — La obra eterna de la Catrina

Si tú disfrutas mucho de las ilustraciones de Día de Muertos, este espacio dedicado a José Guadalupe Posada es para ti. Ofrece un recorrido por su icónica obra gráfica. Entre calaveras, grabados y litografías originales.

¿Dónde?: C. Tres Cruces 99, Coyoacán

Horario: Lunes a domingo, 10:00 a.m.–6:00 p.m.

Entrada general: $65 MXN | Descuento: $39 MXN | Extranjeros: $130 MXN

Mexicráneos 2025 — Arte monumental al aire libre

Si disfrutas de las artesanias, no te pierdas, los cráneos gigantes intervenidos por artistas mexicanos llegan al Bosque de San Juan de Aragón y al Parque Ecológico de Xochimilco. Además, habrá talleres, caminatas y espacios fotográficos.

¿Dónde?: Accesos 6 y 8, Bosque de Aragón / Museo Chinampaxóchitl, Xochimilco

Horario: Martes a domingo, 6:00 a.m.–6:00 p.m.

Entrada: Libre

A partir de hoy ya pueden pasar a ver mi Mexicraneo en paseo de la Reforma!😱

Las piezas monumentales ya amanecieron hoy instaladas alrededor del Ángel de la independencia de CDMX y serán en total 35 @mexicraneos que intervenimos diversos artistas. Estarán hasta 17 de noviembre! pic.twitter.com/8IHszdwwbL — Santiago Savi (@santiago_savi) October 18, 2025

Casa Fortaleza del Indio Fernández — Ofrenda al Cine de Oro

Para todos los amantes del Día de Muertos y el cine mexicano, se encuentra una monumental ofrenda en honor a las leyendas del Cine de Oro mexicano, con veladoras, flores, fotografías y objetos personales.

¿Dónde?: C. Zaragoza 51, Santa Catarina, Coyoacán

Horario: Jueves a domingo, 11:00 a.m.–6:00 p.m.

Entrada general: $200 MXN | Niños: $100 MXN

Museo Kaluz — Festival del Pan de Muerto

Una de las favoritas. En su quinta edición, el Festival del Pan de Muerto reúne a más de 10 panaderías con degustaciones, catas y un “pasaporte de catador” para elegir el mejor pan. El paraíso para los amantes del pan, te recomendamos ir con el estómago vacío para disfrutar de estos sabores.

¿Dónde?: Av. Hidalgo 85, Centro Histórico

Horario: 18 y 19 de octubre, 10:00 a.m.–6:00 p.m.

Entrada: $60 MXN nacionales | $90 MXN extranjeros | Niños gratis

Camino al Mictlán Fest — UNAM

Una experiencia sensorial que explora los nueve niveles del inframundo mexica, con talleres, ceremonias de cacao, danza y teatro inmersivo.

¿Dónde?: Palacio de la Autonomía, Av. Hidalgo 85, Centro Histórico

Horario: 18 y 19 de octubre, 10:00 a.m.–8:00 p.m.

Entradas: $20–$200 MXN según modalidad

Open House Mini: Altares arquitectónicos

Cuatro estudios de arquitectura se transforman en altares vivientes llenos de color y luz. Participan MTA+V, LEGORRETA, TALLER ADG y JSa.

¿Dónde?: Sedes múltiples, CDMX

Horario: 1 y 2 de noviembre, 12:30 p.m.–8:00 p.m.

Entrada general: $650 MXN | VIP: $1,200 MXN

Ahora que ya lo sabes, aprovecha para disfrutar con tu familia de una experiencia completamente diferente redescubriendo nuestras tradiciones durante octubre y noviembre.

