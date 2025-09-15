En esta fecha será el equinoccio de otoño en México

A tan solo unos cuantos días de que comience el otoño, muchas personas esperan esta temporada con muchas ganas, pues los climas templados son los favoritos de muchos. Por tal razón, en esta ocasión te diremos cuándo arrancará esta estación del año, pero también la fecha en que va a ser el equinoccio de otoño.

En el equinoccio de otoño, el Sol alcanza una posición tal que ilumina la Tierra de manera uniforme. Para algunas personas esta temporada es una fecha de renovación para tener una buena conexión espiritual, también se le ha relacionado con otro tipo de rituales para la suerte. Esto ha sido así desde las culturas antiguas.

¡Grítalo! ¡Pero Grítame el Objeto! ¿Quién se llevó el triunfo esta vez? [VIDEO] Grítame el Objeto, esta juego lleno de risas y emociones de Venga la Alegría, se vivió al máximo en este ombligo de semana. ¿Quién ganó? Descúbrelo.

¿Cuándo va a ser el equinoccio de otoño?

Para quienes desean saberlo e incluso anotarlo en su calendario, el equinoccio de otoño, ocurrirá el próximo lunes 22 de septiembre en el hemisferio norte a las 18:20 GMT, marcando el inicio del otoño para esta zona del planeta. Mientras que el equivalente al tiempo de México, será a las 12:20 pm.

El fenómeno se da cuando el Sol está directamente sobre el ecuador de la Tierra, ocasionando que tanto el día como la noche duren el mismo tiempo. Para todos aquellos que son amantes de esta época del año, aquí te dejamos algunos datos curiosos que debes de conocer para poder disfrutar de mejor forma este momento:

Este evento astronómico marca el inicio de la estación con el clima templado, nos referimos al otoño. En la parte del hemisferio norte, el otoño hace que los días sean más cortos. Desde hace años civilizaciones como los mayas y los incas, tenían rituales para poder recibir esta temporada del año, incluso tenían edificios alineados al Sol, también lo relacionaban con las cosechas y la preparación de la tierra para una buena siembra.

