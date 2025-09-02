El Feng Shui revela el ritual con el que atraerás riqueza en septiembre

Comenzó el mes de septiembre y las expectativas de las personas se renuevan de cara a lo que vendrá. Por tal motivo, muchos recurren a creencias como el Feng Shui para buscar la manera de atraer las energías que permitan atraer la riqueza, la suerte y el amor.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

Cada vez son más las personas que se inclinan por filosofías como la del Feng Shui que lleva más de 3.500 años enseñando a armonizar el entorno para lograr bienestar. Simples cambios en el hogar, rituales y amuletos pueden cambiar por completo la realidad de las personas.

¿Qué es el Feng Shui y en qué consiste?

El Feng Shui es mundialmente conocido y quienes lo ponen en práctica destacan sus beneficios en distintos planos de sus vidas. En la búsqueda de la armonía se concentra su forma de permitir que las energías del universo fluyan libremente y traigan consigo buenas noticias.

Los rituales forman parte de esta creencia y se trata de procedimientos que deben realizarse de forma muy sencilla, buscando esa armonía predicada y con el objetivo de renovar las energías del hogar y de quien los realiza.

¿En qué consiste este ritual del Feng Shui para septiembre?

En esta oportunidad, el Feng Shui propone llevar a cabo un ritual con la promesa de que ayudará a atraer la riqueza a nuestras vidas. El procedimiento se debe llevar a cabo en el momento que lo creas más oportuno y solo necesitas tener a mano un poco de canela.

El ritual se realiza en la entrada principal del hogar y debes ponerte una cucharadita de canela en la palma de la mano. En ese momento debes visualizar lo que deseas atraer a tu vida y soplar la canela para que ingrese en tu vivienda. En voz alta debes repetir la frase “Que la riqueza y la fortuna entren a mi casa. Que la prosperidad se quede en mi familia y que mis proyectos florezcan con éxito” y, luego de unas horas, ya podrás limpiar donde la canela cayó.