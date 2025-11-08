Dile adiós a la Navidad: estas son las tendencias para evitar lo tradicional

Falta muy poco para que comience la temporada decembrina donde prima la decoración de Navidad. Para que estés a tono con las tendencias, pues te vamos a contar todo lo que tienes que saber.

Ventaneando: Cena de Navidad 2024 [VIDEO] María Del Sol, Coque Muñiz y Axel Muñiz son nuestros invitados especiales de nuestra tradicional cena de Navidad 2024 en Ventaneando.

Para este año se utilizarán elementos que hagan referencia a la elegancia y festividad. Además no necesitarás grandes artificios para conseguirlo.

¿Cuáles son las tendencias para esta Navidad?

Navidad natural: el retorno a lo orgánico

Para esta Navidad, tomarán protagonismo los materiales naturales. Así es que se optará por el lino, el ratán, la madera y la cerámica. Esto es para generar conciencia medioambiental, también aportar una sensación de calidez y autenticidad.

En cuanto al árbol de Navidad, la tendencia es utilizar aquellos que sean de materiales reciclados o adornos minimalistas hechos a mano.

Colores: no todo se basa en el rojo y el verde

El rojo y verde no son los únicos colores disponibles por lo que todo apunta a tonos más originales. Puedes optar colores metálicos, pero en versiones más apagadas, como el oro envejecido y el bronce, un toque de lujo sin caer en lo ostentoso.

🎄✨ ¡Tu Árbol de Navidad puede atraer prosperidad si lo decoras con Feng Shui! Cada color, adorno y ubicación tiene un poder energético. No es solo decoración, ¡es activación de la abundancia! ¿Ya sabes en qué zona de tu casa colocarás el árbol este año? 🎁 #FengShui… pic.twitter.com/9Le9diNIIl — ALFONSO LEON (@alfonsoleon10) November 6, 2025

Iluminación: cálida y estratégica

Llegamos a la iluminación tiene que crear una atmósfera mágica y relajada. Olvida las luces de colores parpadeantes en todas direcciones. Las guirnaldas de luces cálidas en tonos ámbar o blanco suave serán las más utilizadas porque aportan una luz acogedora y tranquila, ideal para generar ambientes íntimos.

Así también debes tener en cuenta que las velas volverán a tomar protagonismo si la distribuyes de manera estratégica por los rincones de la casa.

Mesas de Navidad: menos ornamento, más emoción

La mesa de Navidad no debe basarse en manteles recargados y centros de mesa imposibles. En su lugar, la tendencia es simplificar: vajillas en tonos neutros, servilletas de lino, detalles minimalistas y algunos toques de naturaleza, como ramitas de pino o piñas, que darán un aire festivo pero sin exagerar.