A esta hora golpeará más fuerte el Frente Frío 19 a México; se esperan LLUVIAS y mínimas de -10 grados

El último mes del año se ha convertido en uno de los más fríos del 2025 gracias a la cantidad de FF’s que se han vivido en estos días. Un ejemplo de lo anterior es el Frente Frío 19, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás los estados con lluvias y bajas temperaturas hoy martes 9 de diciembre.

Será este día cuando el Frente Frío 19 afecte de manera importante a varios lugares de la República Mexicana no solo en cuanto a las lluvias se refiere, sino también a las mínimas, fuertes rachas de viento, estancamientos y posibles descargas eléctricas. ¡Toma tus precauciones!

¿Qué estados tendrán lluvias y bajas temperaturas por el Frente Frío 19?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Tabasco vivirán lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm, mientras que otras regiones de Puebla, Hidalgo, Yucatán, Campeche y Quintana Roo liderarán con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm.

Querétaro y Tlaxcala tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, mientras que Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos y El Estado de México tendrán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm. Finalmente, las lluvias aisladas se vivirán en Nayarit, Tamaulipas, Ciudad de México y Aguascalientes.

En cuanto al frío, Durango y Chihuahua vivirán mínimas de -10 a -5 grados, mientras que Sonora, Baja California, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México tendrán mínimas de -5 a 0 grados. Por último, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz tendrán temperaturas de 0 a 5 grados.

¿Qué otros fenómenos se generarán este martes 9 de diciembre?

Según informa la Conagua, el Frente Frío 19 se desplazará sobre el litoral del Golfo de México, un hecho que generará chubascos en el centro del país. Del mismo modo, la masa de aire polar mantendrá una serie de bajas temperaturas gracias a su combinación con el ingreso de humedad en el Océano Pacífico.