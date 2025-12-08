Descubre el verdadero significado de por qué se arma el Árbol de Navidad cada 8 de diciembre

El inicio de diciembre marca uno de los momentos más esperados del año: la decoración del árbol de Navidad. Esta tradición, que se realiza en familia y que da comienzo oficial a la temporada festiva, tiene una fecha fija y cargada de simbolismo: el 8 de diciembre.

Sin embargo, en México también se toma el 12 de diciembre como fecha tradicional para armar el arbolito navideño. Ambos días están profundamente ligados a una celebración religiosa y remite a valores como la unión, la gratitud y la esperanza.

¿Por qué se arma el árbol de Navidad el 8 de diciembre?

La fecha está directamente asociada al Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica. Este día conmemora el dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854, que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Su figura es reconocida como la madre de Jesús y un símbolo de pureza, fe y gracia divina.

Además de inaugurar la temporada navideña, este ritual marca el inicio del tiempo de Adviento. Aunque tiene raíces religiosas, hoy se vive también como una tradición cultural que une a generaciones y que cada año resurge con un significado renovado.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad en México?

En México, aunque muchas familias optan por decorarlo desde finales de noviembre o los primeros días de diciembre, existe una fecha especialmente significativa para su armado: el 12 de diciembre. Ese día se celebra a la Virgen de Guadalupe y marca además el inicio de las tradicionales Posadas.

El origen histórico del árbol de Navidad

El árbol de Navidad estaba relacionado con celebraciones paganas del solsticio de invierno en el norte de Europa. Los celtas decoraban robles con frutas y velas para “revivirlos” y asegurar la fertilidad en los meses posteriores.

En la mitología nórdica, esta costumbre aparece representada en Yggdrasil, el árbol del universo. La tradición cambió en el siglo VIII, cuando San Bonifacio cortó uno de estos árboles paganos en la región alemana de Hesse para frenar su adoración y colocó un abeto para simbolizar el amor de Dios.

Así fue como lo adornó con manzanas (en alusión al pecado original) y velas (como representación de la luz de Cristo). Con el tiempo, estos elementos evolucionaron en las luces, esferas, guirnaldas y adornos que hoy caracterizan al árbol de Navidad. Más allá de su origen religioso, este símbolo también representa los conceptos de la unión, el agradecimiento y el cierre de un ciclo anual.