Alumnos de la SEP irán a CLASES todos estos DÍAS de diciembre 2025, según el calendario

Cada vez falta menos para las tan anheladas vacaciones de invierno de la Secretaría de Educación Básica, uno de los periodos más esperados del año. Ante ello, luce interesante que conozcas todos los días en que los alumnos de la SEP deberán asistir a clases en diciembre del 2025.

El calendario escolar 2025 - 2026 de la SEP explica que, durante diciembre del 2025, las y los estudiantes vivirán las vacaciones de Navidad, mismas que llegarán a finales de mes. Por ende, aún son varios los días en que los alumnos se tendrán que presentar a las aulas en este cierre del año.

¿En qué días de diciembre los alumnos irán a clases, según la SEP?

De acuerdo con lo explicado por el calendario del ciclo escolar 2025 - 2026, las vacaciones de invierno comienzan formalmente el próximo lunes 22 de diciembre. Lo anterior explica, entonces, que el último día en que los alumnos tendrán que asistir al salón de clases es el viernes 19.

Además, el calendario de la SEP explica que durante este mes no habrá puentes o días de asueto escolar por cuestiones administrativas o festivas, motivo por el cual, en esencia, el descanso llegará hasta este periodo, el cual se presentará a finales de la próxima semana en beneficio de los alumnos.

Dicho y anterior, y con fecha del lunes 8 de diciembre, a los alumnos les restan nueve días de clases más antes de la llegada de las vacaciones de invierno, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: martes 9, miércoles 10, jueves 11, viernes 12, lunes 15, martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19.

¿Por qué este mes no hay puentes? El calendario lo explica

Erróneamente se piensa que el viernes 12 de diciembre es un día de asueto nacional debido a la celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe. En ese sentido, es preciso que sepas que, de acuerdo con el calendario de la SEP, este día no forma parte de un descanso para las y los alumnos afiliados al organismo.