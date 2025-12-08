Exatlón México: El IMPOSIBLE récord que tiene Mati Álvarez y que nadie podrá superar

La novena temporada de Exatlón México terminó su semana 10 el pasado domingo 7 de diciembre de 2025 con la eliminación de Edna Carrillo, quien en el transcurso de este ciclo comentó que extrañaba mucho a su hija; con esta baja, los Rojos deberán sacar lo mejor de ellos para hacerle frente a los Azules, quienes están tomando una buena racha y eso es muy peligroso.

Un peso pesado del grupo Escarlata es Mati Álvarez, Terminator cuenta con 4 campeonatos de Exatlón México y a lo largo de su paso en el reality show, la atleta ha conseguido un sin fin de medallas, sin embargo, Golden Champion cuenta con un récord imposible de romper, una cifra que incluso Koke Guerrero u otro participante ha podido igualar.

¿Cuál es el imposible récord que tiene Mati Álvarez en Exatlón México?

Mati Álvarez es la atleta más ganadora de Exatlón México con 4 campeonatos, 3 de temporada regular y un Cup, sin embargo, aunque estos galardones la colocan como la mejor de la historia del reality show, la realidad es que Terminator tiene otro récord imposible de alcanzar, incluso Koke Guerrero quien es el segundo en el top de los más laureados, no ha podido.

Este récord lo consiguió en la séptima campaña cuando volvió a repetir el campeonato a lado de Pato Araujo. En este sentido, Golden Champion pudo estar como el primer lugar en rendimiento como la más efectiva, además sumó un total de 29 victorias al hilo, esto quiere decir que, durante un mes fue la mejor de todos en aquella campaña.

¿Quién es la única atleta que le ha complicado una competencia a Mati Álvarez?

En esta edición del reality show, Terminator se midió ante Paulette Gallardo para ver quién se ganaría su pase a la final ante Liliana Hernández. En dicha temporada fue Sangre Brava quien estuvo a nada de sacar de competencia a la más ganadora de la marca y fue Mati quien reveló ante cámaras que su compañera de equipo es la única que le ha complicado una carrera, añadiendo que es la única que la llevó al límite.

