Frente Frío: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en invierno y cómo prevenirlas?

El Frente Frío 12 ha comenzado a afectar a varios estados de la República Mexicana desde su arribo hace unas horas, lo cual implica que la temporada de invierno en el país finalmente ha llegado. Dicho lo anterior, ¿qué enfermedades son más comunes en este cierre de año?

Como sabes, son muchas las enfermedades respiratorias que las personas pueden vivir durante el cierre del año, fecha en que la temporada de invierno se establece en el país. Esto deriva del Frente Frío 12 que ha atacado con fuerza a varios estados de la República, los cuales deben tomar en cuenta esta información.

Frente Frío: ¿Qué enfermedades son comunes durante la época de invierno?

La gripe y el resfriado son las enfermedades más comunes que aparecen en la temporada de invierno dado que son enfermedades infecciosas, teniendo como síntomas principales escurrimiento y congestión nasal, tos, fiebre, ojos llorosos, dolor de garganta, estornudos y cansancio general.

En un aspecto más elevado, existen personas que pueden sufrir faringitis o bronquitis, dos enfermedades que guardan relación con la inflamación de la garganta y los bronquios y que, entre sus características, destacan los dolores musculares y de cabeza, dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Finalmente, y desde hace algunos años, el Covid-19 es una enfermedad que se presenta con fuerza durante la temporada de invierno y más precisamente en medio de este Frente Frío 12. Esta enfermedad estacional cuenta con síntomas similares a la fiebre, aunque también se acompañan de la pérdida del gusto y el olfato.

¿Qué personas son las más afectadas por estas enfermedades en invierno?

Aquellos niños menores de 5 años, así como los adultos de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas y embarazadas son los que más sufren con las enfermedades respiratorias. Por ende, es preciso que este grupo siga las recomendaciones de las autoridades correspondientes.