¿Nuevo Frente Frío? Los estados con lluvias y -10 grados hoy jueves 6 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su página oficial, informó sobre la posible llegada de un nuevo Frente Frío a la República Mexicana durante este jueves 6 de noviembre del 2025. Ante ello, vale la pena conocer qué estados serían los más afectados en cuanto a lluvias y bajas temperaturas se refiere.

Un Frente Frío no solo genera el descenso gradual de las temperaturas en donde se establece, sino también un periodo de lluvias y chubascos que pueden lastimar aún más a los estados afectados. Ante ello, es preciso conocer los municipios en donde se esperan más afectaciones durante este día.

¿Qué estados tendrán frío de -10 grados y lluvias hoy jueves 6 de noviembre?

Según indica la Conagua, estados como Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas vivirán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, mientras que Oaxaca y Veracruz tendrán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm a lo largo de este jueves 6 de noviembre del 2025.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

SMN

En adición a ello, Puebla tendrá que lidiar con lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm de la misma forma que Veracruz, Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero. Por su parte, otros estados como Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León tendrán rachas de viento de 35 a 50 kilómetros por hora.

Finalmente, el frío se hará presente en las zonas serranas de Durango con mínimas de -10 a -5 grados, así como -5 a 0 grados en Chihuahua y Baja California, y mínimas de 0 a 5 grados en Nuevo León, San Luis, Sonora, Zacatecas, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

¿El Frente Frío solamente traerá lluvias y bajas temperaturas?

El acercamiento de un nuevo Frente Frío a la República Mexicana podría dejar enfermedades respiratorias en los más chicos y grandes del hogar. De igual forma, este fenómeno natural tiene la capacidad de generar posibles deslaves y encharcamientos en distintos estados del país.