IA revela si Koke Guerrero le ganaría una final de Exatlón México a Mono Osuna

La novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y recuerda que, este jueves 4 de diciembre se jugará la Medalla Femenil. A eso se le suma que, los Rojos pudieron recibir a un refuerzo de lujo, Josué Menéndez, el tercer lugar de la sexta edición del reality show y atleta convocado para varios Duelos Internacionales, regresó a las playas de República Dominicana, donde tiene un gran elenco, en donde cualquiera podría ser campeón.

A pesar de que el Dragón Rojo es uno de los competidores con las suficientes cualidades para ser campeón de Exatlón México, la realidad es que todos los reflectores están centrados en dos atletas, hablamos de Koke Guerrero y Mario Mono Osuna, quienes formalizaron una rivalidad desde la octava campaña cuando el exjugador de la Liga MX aseguró desde el día uno que quería ganarle una final al tricampeón de la marca, y así fue.

Según la IA, ¿Koke Guerrero podría ganarle la final de Exatlón México a Mono Osuna?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, Koke Guerrero sí podría ganarle la final de la novena temporada de Exatlón México a Mario Mono Osuna. El Hechicero del Aire cuenta con todas las probabilidades de hacerse con su cuarto trofeo de la marca; y es que el tricampeón del reality show quiere una revancha contra este enemigo declarado, y quien además le remontó en su primera participación como atleta de Antonio Rosique.

Por otro lado, el error que todos vieron en Guerrero es que, quizás se confió mucho en aquella final del 23 de marzo de 2025. Este momento le costó el galardón de la Máxima Autoridad al porrista y puede que, Mono Osuna lo vuelva a aprovechar; recordemos que, el exjugador de la Liga MX siempre juega con la mente de sus oponentes, además parece que el reality show fue hecho para él.

¿Qué otros atletas podrían quedar campeones según la IA?

La Inteligencia Artificial también coloca a otros participantes como: Ernesto Cázares; el menor de los Sky Brothers llega con un nivel sumamente bueno y además ya pasó de las primeras semanas, y su efectividad sigue sumando puntos a favor de él y de su equipo Azul. Otro que puede hacerse con la corona es Humberto Noriega, el jugador de futbol bandera llega con mucha experiencia y con sed de venganza, ya que en la pasada edición sufrió una terrible lesión, la cual casi lo saca del país caribeño.

