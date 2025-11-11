Última hora: reportan que detuvieron a director de Miss Universo México; ¿de qué le acusan?

Las polémicas no se detienen alrededor de los involucrados en Miss Universo México. Hace unos días el mundo aplaudió la valentía de Fátima Bosch al hacerle frente al director general de la competencia mundial de belleza, quien la había insultado. Y no solo eso, sino que no desistió de la edición del certamen de 2025 para hacerle frente. Sin embargo, se indica que George Figueroa fue detenido y esto es lo que se sabe al momento.

¿Por qué detuvieron al director de Miss Universo México?

George Figueroa es quien funge como el director de esta competencia en México y se dio a conocer que en las horas recientes fue detenido junto con un grupo de maquillistas. En ese sentido, parece que todo fue generado por el enemigo público de la farándula mexicana, Nawat Itsaragrisil. Y es que habría denunciado que había un patrocinador relacionado a las apuestas, las cuales son prohibidas en Tailandia.

Aunque realmente no es algo donde el mexicano tenga relación, parece que las investigaciones en dicho país los tomaron a ellos como parte de los primeros acercamientos al asunto. Y esta situación, al final sigue acrecentando la bola de nieve sobre un certamen donde México ya fue protagonista desde la previa.

¿Quién es George Figueroa, el director de Miss Universo México?

El hoy director de la competencia en México se indica que incursionó primero en el mundo del maquillismo dentro de la farándula mexicana. En el 2017 concretó su incursión en los certámenes de belleza y en 2024 le anunciaron como el director de Miss Universo de la nación. Sin embargo, ha tenido algunas denuncias por malos tratos, pese a que lleva las relaciones públicas de algunos personajes del medio mexicano.

Se reporta que tiene entre sus clientes a Shanik Aspe, Linet Puente, Odalys Ramírez, Paul Stanley, Geraldine Bazán, Anette Cuburu y Lucerito Mijares. Pero el punto es que hoy mucha gente le conoció al ser detenido, aunque se indica que fue liberado en Bangkok, lugar donde se celebrará la final de Miss Universo el próximo 21 de noviembre.