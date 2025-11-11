Un video exhibiría a Cristian Castro siéndole infiel a Mariela Sánchez y su boda fue cancelada

Parece que Cristian Castro es de esos personajes donde se cumple el genio y figura hasta la sepultura. Muchos indicaban que no le creían sobre su próximo casamiento que se efectuaría en febrero de 2026… y al final tuvieron razón. El hijo de Verónica Castro recién canceló su boda y los reportes ya indican que se consiguió una nueva pareja. Ante eso, esta es la información correspondiente de la ruptura con Mariela Sánchez.

Cristian Castro y Mariela Sánchez nos presumen anillo de compromiso [VIDEO] Aunque no hay nada seguro, Cristian Castro y su novia Mariela, confesaron la posible fecha de su boda, así como el lugar que les gustaría para la unión.

Te puede interesar - ¿La hija de Cristian Castro tiene dotes de cantante como su papá?

Te puede interesar - ¿Cuántas veces se ha casado Cristian Castro?

¿Por qué Cristian Castro y Mariela Sánchez cancelaron su boda?

Tal como se han llevado a cabo todas sus relaciones, el hombre de 50 años terminó en un escándalo su amor con Mariela Sánchez. Desde hace meses se indicó que los problemas eran irreconciliables, pero pese a ello anunciaron boda a cumplirse en los próximos meses. Sin embargo desde Argentina se informó que Cristian ya no está con Mariela y no perdió el tiempo para conseguirse otro amor.

Según palabras de la propia Mariela, también se enteró (video) de esto gracias a la prensa. “la verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Tengo la misma información que ustedes de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días”.

Con esto, se concreta una ruptura más de los escándalos de alto nivel de parte de un hombre que muchos indican igual de loco que su fallecido padre. Por ello, hay múltiples críticas para este hombre que ha vivido los últimos meses en Argentina, entre otras cosas, por su relación con la que era su prometida.

¿Quién es la mujer que ganó el corazón de Cristian Castro?

Aunque no hay un nombre exacto, los reportes llegados desde Sudamérica hablan de una fanática del club de fans argentino del cantante mexicano. Se indica que esta misteriosa fémina llegó desde Formosa a Mendoza con muchas maletas, como si se tratara de un viaje con varios días de estadía. Ante eso, se ha buscado la reacción de parte del artista nacido en la Ciudad de México, pero aún sin éxito.