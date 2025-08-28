Pagan 12,000,000 por estos billetes de 50 pesos con número de serie extraño

Hace poco, un billete ha acaparado la atención de los coleccionistas y del público en general, se trata del ejemplar de 50 pesos que tiene la imagen del ajolote, lo que más ha sorprendido a los amantes de la numismática, es que se está ofertando por 12 millones de pesos en diferentes plataformas digitales.

Sin embargo, muchos fanáticos de este tipo de objetos han detallado que el costo es muy elevado. Aunque se ha asegurado que el billete pertenece a la familia G, con series AA, AC y AD, son billetes que todavía están circulación y se usan para hacer transacciones. Por esta simple razón, no se les puede catalogar como ediciones únicas.

¿Cuáles son las características de estos billetes?

Para los expertos, esa es una razón suficiente para que no se les puede catalogar como ejemplares raros, ni mucho menos como ediciones únicas dentro de la numismática. Aunque su diseño ha sido premiado tanto en México como en el extranjero, estos billetes no se pueden considerar únicos o especiales todavía, por lo que su valor no es muy elevado

Los billetes que pertenecen a la familia G, fueron lanzados por el Banco de México en la temporada en que se está cambiando el papel moneda en el país, el atractivo principal de estos era su diseño, donde se muestra al Ajolote y en el reverso a Tenochtitlán

Sin embargo, se ha pedido que se tenga mucho cuidado, pues se está ofertando en 12 millones de pesos, lo cual no corresponde, pues sigue siendo una pieza normal, que no tiene algo específico que ofrecer.

* Tómalo en cuenta:

