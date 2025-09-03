Guía paso a paso para conectarse a Wi-Fi sin contraseña

No caben dudas de que la conexión Wi-Fi es casi imprescindible. Pues la misma nos permite disfrutar de lo que queramos con acceso veloz y sin cortes de internet ya que en ocasiones los datos móviles pueden fallar.

También hay que admitir que tener siempre a disposición una conexión Wi-Fi no es posible por lo que puede dificultar las descargas de archivos y videos. Es por esto que te vamos a contar un truco para que puedas acceder a esta conexión aún sin conocer la contraseña.

¿Cómo conectarse a Wi-Fi sin conocer la contraseña?

Actualmente la mayoría de los módems y routers traen un código QR que incluye tanto el nombre de la red inalámbrica como su contraseña. El mismo puede ser encontrado impreso frente al dispositivo o también oculto en su parte inferior.

Una vez que escanees el código QR con la cámara de tu celular, el sistema consultará al usuario si se quiere concretar la conexión a la red. Lo que tienes que hacer es aceptar para empezar a disfrutar del Wi-Fi. Atentos, ya que si el propietario del router decidió cambiar la contraseña de manera manual y no imprimió un nuevo código QR.

pexels Con ayuda de otro celular te puedes conectar a Wifi.

¿Puedes tener Wi-Fi con la ayuda de otro celular?

Otra de las opciones es que si otra persona ya se encuentra conectada a la red Wi-Fi que quieres utilizar, puede compartirte el código QR para realizar una conexión rápida.

Para poder utilizar esta función tienes que ingresar en “Configuración” del teléfono celular Android y luego al apartado “Wi-Fi”. En ese sitio se podrá elegir la red a la que se está conectado. Verás que aparece en la pantalla los detalles de la conexión y se verá el botón “Compartir”, presionas y podrás ver el QR. Así de sencillo es este método.