Halloween 2025: Así puedes hacer “heridas falsas” para tu disfraz sin gastar de más

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de una de las festividades más importantes a nivel mundial. Halloween 2025 se acerca con gran velocidad, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer una manera fácil, sencilla y, sobre todo, económica, de hacer heridas falsas en tu disfraz.

Se ha vuelto una tradición que chicos y grandes utilicen el Halloween para mostrar su imaginación a través de estupendos disfraces que, además de crear miedo, también generan el aplauso de su alrededor. Si tu intención es tener un disfraz por demás tenebroso para esta festividad, entonces quédate aquí, pues te diremos cómo hacer heridas falsas.

¿Cómo hacer heridas falsas para tu disfraz de Halloween?

Si la idea es crear heridas falsas a través de un estilo sutil y minimalista, la opción es un maquillaje con sangre falsa, por lo que únicamente tendrás que hacer uso de un pincel grueso en la zona de la herida falta. La idea, también, es tapar la zona del ojo o los labios, esto para que la sangre no recorra estos lugares.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las diferencias entre Halloween y el Día de Muertos?

28 days til Halloween 🎃 pic.twitter.com/RbaQwFj18R — 𝙃𝙊𝙍𝙍𝙊𝙍 𝙐𝙉𝙄𝙑𝙀𝙍𝙎𝘼𝙇 (@UnlHorror_) October 4, 2025

Para este Halloween se espera que los moretones falsos también den mucho de qué hablar. Ante esta situación, no descartes el uso de una esponja a la que tendrás que pellizcar para poner el maquillaje. La pintura morada, característica de los moretones, se pondrá al final y, por último, una combinación entre azul, morado y violeta podría darle mayor intensidad a esta clase de heridas falsas en tu cuerpo.

¿Qué disfraces podrían ser tendencia en Halloween 2025?

Si eres amante de los clásicos y las películas que han pasado de generación en generación, ideas relacionadas con personajes de películas como Lilo & Stich, Superman, La Bella y la Bestia, El Rey León y Batman nunca pasan desapercibidos. Ahora bien, si tu idea es dar miedo, entonces opciones como Jason, Chucky y Terrifier no pueden quedar descartadas.

there's something magical about 90's Halloween films? pic.twitter.com/GAnSoykAR2 — cinemaofscreams 🔪 (@CinemaOfScreams) October 4, 2025

De igual forma, están aquellos disfraces que no necesariamente utilizan maquillaje y que están más apegados a las tendencias actuales. En ese sentido, si tienes una pareja bien podría funcionar un disfraz “A lo Christian Nodal y Ángela Aguilar” o, bien, de la relación del momento, Travis Kelce y Taylor Swift.