Este es el color en tendencia para recibir el invierno en México

El próximo 21 de diciembre, México le dará la bienvenida a la estación del invierno por lo que la temperatura comenzarán a ser más bajas que en el resto del año. Y aunque muchos ya están buscando la indumentaria que los proteja del frío, otros investigan sobre las tendencias que se impondrán para estar siempre a la moda.

¡Brillarás en las posadas! Checa esta pasarela con las mejores opciones de la temporada TV Azteca [VIDEO] Kristal Silva nos presentó en Ponte Bonita, una imperdible pasarela con brillos y texturas en tendencia para lucir increíble en las posadas. ¡No pierdas detalles!

Es en este punto que la Inteligencia Artificial (IA) se convierte en protagonista y sus motores de búsqueda dan cuenta sobre las nuevas tendencias. A continuación, la aplicación Gemini será la encargada de revelar qué color o colores se destacarán en la estación que se avecina.

¿Qué color será tendencia este invierno?

“Si tuviéramos que elegir un solo color que defina la tendencia para recibir el invierno, especialmente en decoración y ambientación (fuera del rojo navideño tradicional), sería el Marrón Chocolate o el Terracota Profundo”, remarcó Gemini al iniciar su respuesta.

La IA creada por Google afirma que “este color es el más representativo de la tendencia que busca la calidez, la sofisticación y la conexión con lo natural y terrenal”.

¿Por qué se destaca este color?

Gemini no solo precisa que el color Marrón Chocolate o el Terracota Profundo se convertirá en el más destacado en el invierno mexicano, sino que ofrece los argumentos por los cuales ya se impone en otros países.

Esta Inteligencia Artificial ha analizado las tendencias reinantes y los motivos por los cuales este tono será tendencia en un par de semanas:



Aporta Calidez: Es un color intrínsecamente cálido que contrarresta el frío visual del invierno, creando ambientes muy acogedores.

Es un Neutral Elevado: Funciona como un neutral moderno, reemplazando al gris o al negro, lo que le da un toque de elegancia y madurez a cualquier look o espacio.

Combina con Todo: Funciona como base perfecta para acentuar con los colores festivos (como el oro o el verde esmeralda) o los neutros claros (como el cream o oatmeal).

“Para una estética invernal que se sienta a la vez moderna, sofisticada y muy acogedora, el marrón profundo o terracota es el color en tendencia para México”, sentenció Gemini.