Estas son las fotos que Lupillo Rivera publicó sobre Belinda en su libro

Lupillo Rivera se encuentra promocionando su libro “Tragos Amargos”, que ha generado muchas polémicas. Allí se puede leer su biografía donde cuenta lo bueno pero también lo malo que ha vivido.

¿Quería gemelas? Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera TV Azteca [VIDEO] Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ se pronunció al respecto. Además, mostró su emoción por Mentiras.

En sus escritos aparece Belinda, quien de acuerdo con declaraciones del mismo cantante, la bella rubia es la mujer que más ha amado.

La polémica se ha generado debido a que el cantante relató como iniciaron su romance y lo que supuestamente vivieron mientras estaban enamorados. A esto sumó fotografías que de acuerdo a los rumores, fueron eliminadas del libro.

¿Cuáles eran las fotos de Belinda y Lupillo Rivera?

Belinda tomó la decisión de iniciar acciones legales, luego de las declaraciones que realizó Lupillo Rivera sobre su presunto romance. Además también por haberla nombrado en el libro “Tragos amargos” y usar su imagen.

Ante esta situación que tanto Lupillo Rivera como su equipo legal, han tomado la decisión de eliminar las fotos de Belinda del libro pero el texto que las acompañaba sigue igual.

Como era de esperarse, las fotos se filtraron y en las redes sociales ya circulan fotografías de la página en donde Lupillo compartió algunas fotos que se tomó con Belinda, cuando su relación era cercana.

También se puede ver otra foto que aparece en el libro en la edición para Estados Unidos, donde se puede ver a ambos cantantes con el dedo en la boca haciendo la señal de silencio, otra más en donde presuntamente estaban en videollamada en donde la cantante se ve muy sensual.

Junto a estas fotografías,“El Toro del corrido” también publicó algunas que se tomó cuando fue a hacerse el polémico tatuaje del rostro de Belinda, las cuales ya habían sido reveladas hace algunos meses.

🚨💥 “Lupillo Rivera publica fotos del ‘romance’ con Belinda en la edición americana de su libro "Tragos Amargos", ella lo quiere demandar por estas imágenes”#ebninforma #ernestobuitronnews #LupilloRivera #Belinda pic.twitter.com/rtKshz2JCw — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 24, 2025

Lupillo Rivera afirma que le ganará la demanda contra Belinda

En una conferencia de prensa, Lupillo Rivera manifestó que:

“Confío plenamente en mis abogados, en mi abogada confío plenamente así a ciegas, sé que tengo el equipo más fuerte de ahogados y se que vamos a buen paso y vamos a ganar, en lo absoluto, ni una preocupación, ni un miedo”, dijo Lupillo en conferencia de prensa

