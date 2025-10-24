¡Ya no se hablan! Alfredo Adame NO QUIERE SABER NADA de Manola Díez y así lo dejó claro

En una plática que tuvo Alfredo Adame con Kim Shantal, La Bea y Sandra Itzel sobre estrategias y alianzas, el “Golden Boy” dejó claro que justo ahora no quiere tener nada que ver con Manola Díez. ¿Será que su amistad terminó definitivamente?

“Hasta me hizo un favor”, dice Alfredo Adame sobre el fin de su amistad con Manola Díez

Alfredo Adame considera que él “lo empinaron” en La Asamblea y por eso estuvo a punto de terminar nominado; en parte, según él, eso derivó de la traición de Manola Díez. La granjera había acordado con el “Golden Boy” que nominarían a Fabiola Campomanes, pero de última hora le dio su voto a Sandra Itzel por influencia de Eleazar Gómez.

Adame le dijo a Kim Shantal, Sandra Itzel y La Bea que no quiere saber nada de Manola. “Se acabó la alianza”, son las palabras que mencionó a Manola, pero ella habría decidido no hablarle más.

Como el “Golden Boy” explicó, Manola y él tenían una alianza que consistía principalmente en “cuidarse la espalda”, pero ella lo traicionó. Manola le explicó que había cambiado de decisión impulsivamente por Eleazar, a lo cual Alfredo respondió: “si te dice que te tires a un pozo, ¿te tiras?”.

El conductor dejó claro que la alianza terminó definitivamente y que tampoco buscará hacer las paces con Manola Díez, pues el asunto lo tiene sin cuidado. “Hasta me hizo un favor”, mencionó.