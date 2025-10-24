La aterradora predicción de Mhoni Vidente que podría cambiar al mundo como lo conocemos

Mhoni Vidente reveló una aterradora predicción que, según ella, podría cambiar al mundo tal como lo conocemos y que se cumpliría muy pronto, durante la era del signo de Escorpio, que comenzó el 21 de octubre.

En su canal de YouTube, la famosa astróloga cubana advirtió que un asteroide se acercará a la Tierra a partir del 31 de octubre, en pleno Halloween, y que los expertos descubrirían que en realidad se trata de una nave espacial. “Es el asteroide de Lucifer, del apocalipsis; cambia de órbita y de forma”, aseguró.

Pero eso no es todo. Según la vidente, este suceso será una señal para Escorpión , y las energías se concentrarán en ese signo, por lo que los demás necesitarán de su apoyo.

De acuerdo con la pitonisa, esta etapa provocará que “la humanidad tenga un cambio de pensamiento”, atrayendo progreso y riqueza a México, pero tragedias a otros países, como Venezuela, Cuba y Colombia.

Mhoni Vidente advierte sobre cambios extremos en el clima

A raíz del acercamiento de varios cometas, Mhoni Vidente señaló que esto también traerá cambios drásticos de temperatura en distintas partes del mundo. Según su visión, algunas regiones podrían alcanzar niveles bajo cero, dando paso a una era de congelación, y el invierno podría extenderse más de lo habitual.

¿El asteroide que menciona Mhoni Vidente es peligroso?

De acuerdo con los registros de la NASA, el cometa al que hace referencia sería el 3I/Atlas, descubierto por el telescopio del mismo nombre ubicado en Río Hurtado, Chile, en julio pasado. Los científicos explican que se trata del tercer objeto interestelar que entra en nuestro sistema solar.

(NASA) Esta es la ruta que tomará el cometa 3I/Atlas.

Aunque este hallazgo ha generado asombro y curiosidad, la realidad es que no representa un peligro para el planeta Tierra, según aclaran los expertos. Su avistamiento ocurrirá a finales de octubre, pero estará a una distancia aproximada de 1.8 unidades astronómicas, es decir, unos 270 millones de kilómetros.

Más allá de la astrología, las predicciones de Mhoni Vidente carecen de sustento científico, aunque muchos de sus seguidores continúan creyendo en sus visiones, recordando que ha acertado en varias ocasiones.