¡La Granja VIP en tus uñas! 10 ideas de manicure vaquero porque ser granjera es lo de hoy

Entre las dinámicas, las nominaciones y el chismecito, no podemos dejar de hablar de La Granja VIP. Si quieres llevar tu nueva obsesión al siguiente nivel, ¿por qué no unas uñas vaqueras para estar ad hoc con los looks que Kristal Silva, Alex Garza, Mallezaa y las críticas lucen cada noche? Aquí te presentamos algunas ideas.

Diseños de uñas vaqueras para que lleves La Granja VIP en tus manos

1. Uñas de vaquita

Nos encanta este diseño de animal print en negro y café, plasmado con brillo y de una manera llamativa y elegante a la vez. Tiene el detalle en 3D de una tira dorada en una de las uñas.

2. Uñas vaqueras glam

¿Recuerdas ese look de color rosa que llevó Sandra Itzel en el estreno de La Granja VIP? A eso nos recordó este diseño de uñas vaqueras, con estampado de vaquita, sombrero y toques de rosa pastel.

3. Fans de los caballos

¿Quién no está encantado con los caballos de La Granja VIP? Aquí tenemos un diseño de uñas inspirado en los caballos y en una película animada; el rostro del caballo está plasmado solo en una uña, y destaca muchísimo el detalle de incluir manzanas partidas en otra.

4. Caballo en blanco y negro

Hay muchas maneras de llevar un diseño de caballos en tu manicure vaquero, y este es otro ejemplo: el equino está apenas delineado en negro y de manera realista. Para dar armonía, el resto de las uñas tienen tono sólido.

5. Diseño clásico de uñas de vaca

Nunca pasa de moda el diseño clásico del print inspirado en las vaquitas. Es bonito, es elegante, se adapta a cualquier técnica y tamaño de uñas; lo puedes conseguir en un salón o incluso intentarlo en casa.

6. Uñas vaqueras abstractas

Aquí no tenemos formas tan definidas, pero sí toda la vibra de las uñas vaqueras y de ese ambiente campirano que nos ha encantado de La Granja VIP. Solo basta con añadir tonos de café mezclados con blanco y negro en trazos estilizados; incluso se puede añadir toques de dorado.

7. Uñas de borreguito

Seguramente no se te había ocurrido que también puedes llevar borreguitos en tus uñas para un toque campirano y granjero. Son diseños que se pueden hacer a mano alzada con un poco de paciencia.

8. Al estilo del “Golden Boy”

Si eres parte del fandom de Alfredo Adame y sus outfits, atrévete a llevar un diseño de uñas de gallos y gallinitas como las que el “Golden Boy” lleva en sus camisas. Te van a encantar, a menos que tengas pánico de las aves como Kim Shantal.

9. Botas y herraduras

Otros clásicos de las uñas vaqueras son los diseños de botita y de herraduras de caballo. Puedes llevarlos en todas las uñas o equilibrarlo con tonos sólidos.

10. Caballos glam

Esta es otra manera más de llevar caballos en tus uñas, combinados con tonos dorados e incluso con aplicaciones brillantes.