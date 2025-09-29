Imágenes fuertes: así encontraron un cuerpo flotando en la Barranca de Huentitán en Guadalajara y el VIDEO generó terror

Los lugares que antes eran conocidos por su tranquilidad, paulatinamente han ido transformándose en cuestiones de seguridad. Es el caso de la Barranca de Huentitán, en Guadalajara, donde se dio un hallazgo que generó terror entre los habitantes de las poblaciones cercanas y puso en alerta a quienes frecuentan la zona.

Esto luego de que se diera aviso sobre la presencia de un cuerpo que flotaba sobre las aguas, para después confirmarse que fue abandonado en este lugar. Dicho encuentro generó horror y dejó abierta la duda de si se trataba de la víctima de algún delito y, de ser así, cómo pudo pasar que dejaran un cadáver sin que nadie viera a los responsables.

Así se hizo el hallazgo de un cuerpo en la Barranca de Huentitán, Guadalajara

El descubrimiento de restos humanos en una zona acuífera de Guadalajara se llevó a cabo el pasado viernes 26 de septiembre, cuando un grupo de madres buscadoras dio aviso de la situación. A través de cuentas en redes sociales, el colectivo Madres de Jalisco publicó un video en el que se documentó parte del hallazgo.

Según la información compartida, llegaron hasta este punto gracias a un reporte anónimo que alertaba sobre un presunto cadáver que flotaba en la Barranca de Huentitán. Por lo que tras emprender la búsqueda con las precauciones necesarias, se percataron de que, efectivamente, era el cuerpo de una persona que había sido abandonado ahí.

¿Quién era la persona que encontraron flotando en una barranca de Guadalajara?

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima, así como las condiciones específicas en las que se habría dado su fallecimiento. Aunque aún no hay nada confirmado, una teoría mencionada sería que se trate de una persona que fue arrastrada por la corriente en medio de las tormentas torrenciales que se han estado presentando en Guadalajara.

(ESPECIAL / Google Maps) El cuerpo fue hallado cruzando el puente de la Barranca de Huentitán.

No obstante, es necesario que se realicen las investigaciones correspondientes para tratar de obtener una reconstrucción de los hechos.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco no ha emitido comunicados respecto a los avances, de modo que en se espera que en los próximos se vayan develando algunos pormenores.