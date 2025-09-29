El emotivo mensaje de Elsa Aguirre, diva del cine de oro mexicano, a sus 95 años

El pasado 25 de septiembre Elsa Aguirre cumplió 95 años. La diva del cine de oro mexicano se mantiene activa en las redes sociales y recientemente ha lanzado su página oficial de Facebook para seguir en contacto con sus seguidores y relatar experiencias y anécdotas de su vida.

¡Elsa Aguirre cumplió 95 años y lo celebró con todo su público! TV Azteca [VIDEO] Este 25 de septiembre Elsa Aguirre cumplió 95 años y decidió celebrarlo enviando un bello mensaje a su público. ¡Enhorabuena, querida gran actriz!

En uno de los videos recientemente publicados, la diva admirada por varias generaciones de mexicanos se ha mostrado calma y serena, pero haciendo alusión a su despedida o partida. Conoce los detalles del sentido mensaje que compartió con sus fans.

¿Elsa Aguirre se despidió de sus fans en redes sociales?

La ganadora de un Ariel de Oro por su trayectoria fílmica se muestra optimista y muy agradecida con sus fans. A la alegría de sus 95 años recién cumplidos, se suma el entusiasmo que le produce su proyecto de libro autobiográfico.

Aguirre es una de las divas más admiradas del cine de oro mexicano y su aparición después de varios meses ha causado reacciones de cariño y afecto entre sus seguidores. A pesar de mostrarse con asistencia de oxígeno, la protagonista de la película El Cuerpazo Del Delito ha dejado claro que se encuentra bien.

Sin embargo, no ha desaprovechado la oportunidad para comunicar que se siente en una especie de despedida con cierta nostalgia y gratitud por todo el apoyo recibido durante su carrera y los últimos años de retiro. La actriz mencionó que está recorriendo el final de su vida con mucha paz.

“Quiero platicarles lo más que yo pueda de aquí hasta que me vaya”

La hermana de la fallecida actriz Alma Rosa Aguirre también contó con mucha tranquilidad que la muerte para ella no es un final, sino el cierre de un gran ciclo.

“Nada más de este ciclo, porque voy a continuar, de eso estoy segura”

Reconoció que atravesó momentos difíciles, como el alcoholismo, pero supo brillar con su mejor versión llena de voluntad y disciplina. Además, mejoró de salud y encontró un equilibrio con su lado espiritual, gracias al yoga y la meditación.

Los seguidores no tardaron en reaccionar a su mensaje con comentarios de cariño y admiración. Para muchos su belleza sigue intacta y destacan la sabiduría con la que transita esta etapa de su vida.

¿Qué le sucedió a la actriz Elsa Aguirre?

La chihuahuense comparte videos en las redes sociales desde sus distintas residencias en México. En ellos se la puede observar con asistencia de oxígeno. Esto se debe a algunos problemas de salud no graves que surgieron como consecuencia de una neumonía que la afectó a principios de este 2025.

Si bien Elsa Aguirre padeció esta enfermedad, lo cierto es que se encuentra recuperada, con buen ánimo y supervisada de manera constante por un equipo médico. Así es como ha decidido compartir su vida actual con los fans a través de las redes sociales y no pierde oportunidad para agradecer por el apoyo y el amor que le hacen llegar.