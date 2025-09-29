César Doroteo será el aferrado de La Granja VIP: ¡adelantó que le cuesta perdonar!

El influencer César Doroteo aceptó que aunque muchos pueden pensar que la luz y la buena vibra lo definen por completo, su personalidad tiene un lado oscuro que, por cierto, ya salió en La Isla y que podría volver a explotar en La Granja VIP : ¡sí es muy aferrado y además le cuesta mucho trabajo perdonar!

¿Cómo sería la faceta “aferrada” de César Doroteo en La Granja VIP?

En una divertida dinámica con nuestra host digital Mallezaa, el divertido Teo advirtió que si alguna celebridad se aprovecha de su buena vibra para meterse con él entonces sí que va a conocer su lado malo: ¡es mejor que no le “rasquen” porque se van a arrepentir!

“Yo no suelto, bebé, me cuesta mucho trabajo soltar (…) soy Tauro, entonces los Tauros somos bien pero bien rencorosos, entonces sí perdono, sí suelto... pero no olvido”, explicó.

Estas declaraciones emocionaron mucho a Mallezaa porque ella reveló que, como una buena Escorpión, también es muy aferrada con las personas que le hicieron daño... ¡tanto Teo como ella estuvieron de acuerdo en que armarían un equipo muy bueno para aliarse en La Granja VIP !

Como ves, en apariencia César Doroteo no es tan dado a protagonizar conflictos, pero en caso de que alguien lo traicione él estará listo para guardar rencor y actuar en consecuencia... ¡las cosas se pondrán súper intensas en el gallinero en tan sólo unos días, por lo que no debes perderte esta sensacional experiencia por nada del mundo, sobre todo porque sí tendremos transmisiones 24/7 a través de la plataforma Disney+!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP y qué eventos tiene para toda la semana?

La Granja VIP con César Doroteo como una de las 16 celebridades participantes se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO.

¡Prepara tus botanas favoritas para el mejor cacareo, pues los concursantes se despedirán del glamour y lo VIP para ensuciarse las manos, trabajar y cumplir con retos nunca antes vistos! La agenda de la semana ya fue confirmada y quedó así: