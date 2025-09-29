Influencer se somete a cirugía para tratar su endometriosis; ¿cuál es su estado de salud?

Por temas de salud, una reconocida influencer mexicana anunció a sus seguidores que se sometió a una cirugía para tratar su endometriosis, detallando a sus fans todo el procedimiento quirúrgico que se realizó y fomentando a los demás a cuidar de su salud.

Un padecimiento al que muchas mujeres están en riesgo o desconocen su presencia. Considerando la información anterior, hablaremos sobre el procedimiento que se hizo la creadora de contenido y un poco sobre la enfermedad que tuvo.

¿Quién es Carolina Roldán, influencer que se sometió a una cirugía?

En redes sociales, Carolina Roldán se ha destacado por ser una sexóloga, conocimiento que usa en sus perfiles oficiales para compartirlo en todas sus cuentas, permitiendo que las personas tengan un mejor conocimiento y nuevas técnicas al momento de tener intimidad con sus parejas.

Sin embargo, la influencer en su Instagram mencionó que ayer, 28 de septiembre, tuvo que entrar a una cirugía de escisión completa de endometriosis, en la que eliminaron los nódulos. También explica que se hizo una histerectomía para el tratamiento de adenomiosis difusa, tratando la congestión venosa pélvica.

Dentro del procedimiento, la influencer detalla que, durante todo el proceso, ella estaba anestesiada, pero estaba despierta durante la intervención, por lo que pudo ver todo lo que hacían los doctores, una experiencia grata, ya que no sintió temor al respecto.

Aunque el procedimiento quirúrgico culminó exitosamente, aprovechó el momento para explicar que fue una decisión importante en su vida, ya que el padecimiento y sus síntomas afectan notablemente en su desempeño durante su jornada. Invitando al público a cuidar de su salud.

¿Qué es la endometriosis y qué provoca?

La Organización Mundial de la Salud explica que la endometriosis se trata de una enfermedad donde crece un tejido en la parte exterior del útero, causando dolor en la pelvis y dificultando la posibilidad de tener un embarazo. Hasta el momento se desconocen las causas de la endometriosis o formas de prevenirla, por lo que es importante acudir a consultas periódicas con doctores.

Usualmente, dentro de los síntomas, se destaca la sensación de dolor intenso en la pelvis, en especial durante la menstruación, o mientras tienen relaciones íntimas. Para el tratamiento, se suele requerir el uso de píldoras o con cirugía, pero eso dependerá de la decisión del médico, tomando en cuenta la situación que presente el paciente.