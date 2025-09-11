¿Cuándo sale el nuevo álbum de Gorillaz en el que colaboran Johnny Marr y Bizarrap?

Gorillaz, el proyecto alterno de Damon Albarn, vocalista de Blur; anunció que su siguiente material discográfico saldrá durante el primer trimestre del próximo año y contará con la presencia de Johnny Marr, guitarrista y fundado de la legendaria banda The Smiths, pero también estarán personajes que recientemente se han ganado un lugar en la industria de la música internacional como es el caso de Dj y productor argentino Bizarrap, así como su connacional, el rapero Trueno, con quien ha compartido escenario.

De acuerdo con la información que se dio a conocer en redes sociales, ‘The Montain’ estará disponible a partir del próximo 20 de marzo del 2026, sin embargo, este jueves liberaron el tema ‘The Happy Dictator’, en donde colaboran con el dúo estadounidense Sparks de Ron y Russel Meal. Estos son los títulos de las canciones y los artistas que aparecen en el nuevo disco de Gorillaz:

The Montain ft. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash

The Moon Cave ft.. Asha Puhli, Bobby Womack

The Happy Dictatorft. Sparks

The Hardest Thing ft. Tony Allen

Orange County ft. Bizarrap

The God of Lying ft. IDLES

The Empty Dream Machine ft. Black Thought

The Manifiesto ft. Trueno

The Plastic Guru ft. Johnny Marr

Delirium ft. Mark E. Smith

Damascus ft. Omar Souleyman

The Shadow Light ft. Asha Boshle

Casablanca ft. Paul Simmon

The Sweet Prince ft. Ajay Prassana

The Sad God ft. Black Tought

Estas son las fechas de los próximos conciertos de Gorillaz

Además, Gorillaz anunció se presentará en Reino Unido e Irlanda en las siguientes fechas: 21 de marzo en Manchester, 22 de marzo en Birminham, 24 de marzo de Glasgow, 25 de marzo en Leeds, 27 de marzo en Cardif, 28 de marzo en Nottingham, 29 de marzo en Liverpool 31 de marzo en Belfast, el 1ro de abril en Dublin y el 20 de junio en Londres.

