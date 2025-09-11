Así decora Martha Debayle su mesa del 15 de septiembre: molcajetes, barro y detalles únicos

La conductora y empresaria mexicana Martha Debayle es la reina de la decoración de mesas festivas. En esta ocasión compartió en redes sociales cómo preparó su espectacular mesa para el 15 de septiembre, y no tardó en convertirse en inspiración para los fanáticos de lo elegante y creativo en sus reuniones. Conocida por su gusto impecable para decorar, esta vez sorprendió con una propuesta llena de artesanías mexicanas, colores vivos y detalles personalizados.

Martha Debayle presume su mesa para las Fiestas Patrias

En la larga mesa, los molcajetes fueron protagonistas e incluso fueron utilizados como bases decorativas rellenas de piedras y hortensias de color naranja que combinaron perfectamente con servilletas del mismo tono y sarapes multicolor tradicionales. Al centro, su mesa contaba con las famosas piñas de barro vidriado de Michoacán, que aportaron un aire único y muy artesanal.

Elementos clave para replicar su estilo

Si quieres lograr una mesa similar en casa, aquí tienes los elementos básicos que incluyó la conductora:



Molcajetes de todos los tamaños : Úsalos como floreros o centros de mesa decorados con piedras u otros elementos que den textura.

: Úsalos como floreros o centros de mesa decorados con piedras u otros elementos que den textura. Platos decorados : Opta por platos que tengan decoración tipo talavera poblana o cerámica mexicana para un toque auténtico.

: Opta por platos que tengan decoración tipo talavera poblana o cerámica mexicana para un toque auténtico. Jarras de vidrio llamativas : Perfectas para servir agua de jamaica o limón a tus invitados.

: Perfectas para servir agua de jamaica o limón a tus invitados. Servilletas y sarapes en tonos vivos: México es color. Los naranjas, rojos y verdes son ideales para el 15 de septiembre.

Un toque de hospitalidad al estilo Martha Debayle

Más allá de los adornos, Debayle habló un poco de hospitalidad y enfatizó que el verdadero secreto está en hacer sentir especiales a los invitados. Ella menciona que su costumbre es regalar pequeños obsequios como muestra de cariño, es a la vez un lindo gesto para quienes te acompañan. Como siempre, demostró que la atención al detalle es lo que realmente hacen inolvidable una celebración.

