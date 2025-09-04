Impactante VIDEO: turistas mexicanos son asaltados mientras posaban para fotos en la casa de ‘Betty, la fea’

La versión original de “Betty, la fea” es una de las telenovelas más exitosas en la historia y a casi 26 años de su estreno, sigue acumulando millones de fanáticos en todo el mundo. Por esto no resulta extraño que las calles de Colombia en donde se grabó la historia sean un sitio de interés para los turistas y acudan a sitios emblemáticos para llevarse un recuerdo.

Esto fue precisamente lo que intentó un visitante mexicano que se dio a la tarea de ir a la casa de “Beatriz Pinzón Solano”, sin imaginar el fatídico desenlace que esta hazaña tendría. Y es que lo que debió ser un día de pura diversión, terminó convirtiéndose en un trago amargo tras sufrir un asalto en pleno día y ser despojado de sus pertenencias.

A través de un video que se hizo viral en redes sociales, se aprecia el momento exacto en el que un ladrón que circulaba en motocicleta se robó el teléfono celular del turista. Esto mientras la víctima posaba felizmente frente a la propiedad, acompañado de una mujer que iba caracterizada como “Betty, la fea”.

#INSEGURIDAD 🚨 Un joven turista mexicano fue víctima de la delincuencia de Bogotá. En un video que él mismo publicó en su Instagram, quedó grabado el momento cuando 'motorratón' le rapa el celular mientras se tomaba una fotografía en la famosa casa de Betty La Fea, en b/Soledad.… pic.twitter.com/aujFoCyitZ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 3, 2025

El clip ya acumula un millón de visualizaciones y miles de comentarios, muchos de ellos señalando lo lamentable que es el hecho de que un sitio tan concurrido tenga estos niveles de riesgo. Asimismo, hubo también quienes recalcaron la importancia de mantenerse alerta cuando se está en lugares desconocidos, pues cualquier distracción puede ser aprovechada por los delincuentes.

¿En dónde está la casa de “Betty, la fea”?

La casa de “Betty, la fea” se encuentra en el barrio de La Soledad, localidad Teusaquillo, en el centro de Bogotá, de acuerdo con la información disponible sobre esta propiedad, que durante más de un año sirvió como foro de grabación para las escenas de los “Pinzón Solano”.

A pesar del paso del tiempo, se conserva en perfecto estado y mantiene la fachada de color azul que se mostraba en la telenovela creada por el colombiano Fernando Gaitán.

¿Quién vive actualmente en la casa de ‘Betty, la fea’?

Actualmente, nadie habita en la casa donde se grabó ‘Betty, la fea’, pero está acondicionada como una cafetería abierta al público en general, donde los comensales pueden tomarse fotos en las habitaciones mientras disfrutan de una bebida.