Ella es la hermana de Cazzu que muy poca gente conocía: cómo se llevaba con Christian Nodal

Los problemas entre Cazzu y Christian Nodal no parecen estar cerca de terminar, a pesar de que ha pasado más de un año del fin de su relación. En especial ahora que han salido a la luz nuevos detalles de su intimidad, que van desde pleitos por la custodia de su hija, hasta una inquietante revelación de su hermana.

Y una de las que terminó envuelta en este escándalo fue la hermana de la cantante y compositora argentina, Florencia Cazzuchelli, quien habría estado cerca en los momentos más importantes de esta relación. También comparte la pasión por la música y se gana la vida como DJ; en redes sociales acumula casi 70 mil seguidores y suele compartir imágenes de su vida diaria.

Instagram / @florcazzuchelli La hermana de Cazzu también se dedica a la música y es DJ

Respecto a qué tan cercana es de Cazzu, se sabe que tienen una excelente convivencia, e incluso se llevaba muy bien con Christian Nodal en el tiempo que pasó viviendo en Argentina por el nacimiento de la pequeña, Inti.

Instagram / @florcazzuchelli, @nodal Christian Nodal convivió de cerca con Flor, la hermana de Cazzu

Qué dijo Christian Nodal sobre la hermana de Cazzu

Aunque suele llevar un perfil más bajo en comparación con la cantante de “La Cueva”, Flor no se ha librado de polémicas y su nombre ha sido mencionado en un par de escándalos posteriores a la ruptura con el sonorense. En junio de 2024, poco después de que los cantantes confirmaron su decisión de separarse, surgió el rumor de que presuntamente ella había tenido que ver con el robo a una de las casas de Nodal, pero él mismo pidió frenar los ataques y aclaró que todo estaba bien.

Instagram / @florcazzuchelli Christian Nodal confesó que él pagó la boda de Flor, la hermana de Cazzu

Sin embargo, hace poco el cantante de ‘Adiós, amor’ habló de la hermana de Cazzu y les reprochó que lo acusen de lastimar a toda la familia, cuando, según su perspectiva, nunca hizo nada para perjudicarlas directamente. Además, en una reciente charla con Adela Micha, el ahora esposo de Ángela Aguilar aseguró que él pagó la boda de Flor Cazzuchelli, así que la parecía ilógico que lo tacharan de haberse comportado mal durante su convivencia.