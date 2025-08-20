VIDEO: Auto embiste a dos influencers mientras comían en un restaurante

Las redes sociales han sido nuevamente el escenario de un siniestro vial que ha quedado grabado en video. Esta vez sucedió en el restaurante Cuvee Culinary Creations, en Estados Unidos. Allí la influencer de gastronomía Nina Santiago se encontraba grabando un video junto a Patrick Blackwood cuando todo sucedió.

De acuerdo a lo reseñado por los protagonistas, le hecho se registró el pasado 14 de agosto cuando ambos se encontraban degustando una hamburguesa con el fin de hacer una reseña gastronómica del lugar. Sin embargo, en fracciones de segundo todo se convirtió en un mal trago.

¿Qué sucedió en el video de los influencers?

Los influencers se mostraban felices mientras comían dentro del restaurante cuando de repente un automóvil SUV impactó contra la ventana de vidrio en donde estaba ubicada su mesa. El estruendo del choque y el estallido de los vidrios le sumaron dramatismo a la escena captada en video.

Influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/O9xdJ9iLzw — Hoops (@HoopMixOnly) August 18, 2025

Nina Santiago calló al suelo tras el impacto y mientras los vidrios volaban por el aire, mientras que Patrick Blackwood también fue removido de su asiento por el vehículo fuera de control. Rápidamente él logró ponerse de pie para asistir a su acompañante y alejarse del lugar.

Un gran susto para ambos

Tras lo sucedido, los influencers fueron trasladados a un hospital para que fuesen atendidos por personal médico. Afortunadamente, ninguno sufrió heridas de gravedad, pero sí tuvieron que ser asistidos por cortes en el rostro y algunas partes de sus cuerpos.

“Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean esta podría haber sido nuestra última comida”, expresó Nina Santiago en sus redes sociales días después del hecho. La influencer compartió algunas fotografías de las heridas sufridas.