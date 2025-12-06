Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 6 de diciembre; estos signos

Si tienes planes importantes para el este sábado, es probable que quieras consultar tus horóscopos de hoy. Por eso traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 6 de diciembre de 2025. Te presentamos los mensajes claros para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 6 de diciembre?

Aries, lo mejor será que este sábado te lleves las cosas con calma y escuches esa nostalgia rara que tienes desde hace rato por aquella amistad perdida. Si te nace, háblale dejando a un lado las actitudes infantiles, y si tienes que pedir perdón, es el momento (recuerda que pedir disculpas no te quita lo valiente). Si intentan provocarte, no caigas; este mes es para renovación y, si te animas, hasta un cambio de look puede cambiar positivamente tu energía.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 6 de diciembre?

En esta temporada andas algo enamoradiso y, como siempre, se te da por apresurar las cosas, Tauro. Pero llegó el momento de vivir un amor nuevo, sin expectativas; disfruta lo que tienes sin presionar ni forzar. Además, en estas fechas, cuando las reuniones laborales, familiares y las fiestas con amigos están a la orden del día, debes cuidarte de aquellos que te envidian. Que nada apague tu brillo y aprovecha este tiempo para trabajar en ti, en tus manías y en tus emociones que te hacen sufrir por adelantado.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 6 de diciembre?

Géminis, este mes es para sanar, aprender a descansar y descubrir que la prudencia puede ser tu mayor virtud. Últimamente andas muy ocupado y atareado entre las cosas personales y las laborales, pero recuerda que, aunque está bien dedicarle el tiempo a todo lo que haces, es importante descansar… ¡Tu cuerpo pide una pausa! Duerme mejor, cuídate y no confíes en desconocidos. Este mes te enseñará a madurar.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 6 de diciembre?

Este mes también trae muchos aprendizajes para ti, Cáncer. Cuida ese amor bonito que tienes, no te distraigas con esa personita de ojos bonitos que de vez en cuando te escribe moviendo tu ego. Recuerda que tienes algo muy bueno y difícil de encontrar. La clave con tu pareja es hablar y dejar de suponer. Es el día perfecto para que hablen y descubras que, aunque te ama, no es capaz de leer tu mente.

En cuanto al trabajo, si estás buscando una oportunidad, recuerda que necesitas moverte, insistir y tocar muchas puertas sin rendirte ni una sola vez.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 6 de diciembre?

Leo, llegó tu momento. Se vienen mejoras económicas para ti, así que es el momento perfecto para poner en marcha ese negocio que traes en mente y entrar en acción. Necesitarás permanecer con la cabeza fría, pues será un chisme familiar que te dejará el ojo cuadrado. Las personas falsas abundan en estos momentos de tu vida, pero no te frustre y no caigas en ninguna provocación y evita los enredos.

Es el último mes del año, pero habrá muchas bendiciones y estabilidad para ti si te lo propones firmemente.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 6 de diciembre?

Virgo, primero respira profundo. Debes comenzar a dejar de ser tan rencoroso y aprender a perdonar. Muy importante: Hacer esto no significa que debas confiar ciegamente una vez más en una persona que ya te fregó tu existencia.

Se viene un par de personas que intentarán cortejarte, pero no caigas, pues estas buscarán algo efímero y, si te clavas, te puede doler.

Prepárate porque este día te entrará una llamada importante que mejorará tu ánimo y tu día. Por si fuera poco, también está a punto de caerte un dinerito extra que te ayudará a salir de aquel apuro.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 6 de diciembre?

Es momento de advertirte, Libra, que diciembre está poniéndote a prueba, por lo que debes estar muy atento y detenerte a pensar en lo que haces antes de cometer errores desafortunados. Se vienen muchas cosas buenas, pero es momento de darles tiempo a que se cocinen sin que las presiones.

Últimamente sientes que las cosas no te están saliendo del todo bien y el problema es que te ha faltado carácter para ejecutarlos. Deja atrás la flojera y deja de compadecerte; de esta forma verás que los sueños que tienes llegarán antes de lo esperado.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 6 de diciembre?

Todo lo que das, se te regresa. Escorpion, tú que eres tan dadivoso y nunca recibes nada a cambio, la vida finalmente te lo regresará a manos llenas. Es momento de avanzar y abrir ciclos nuevos llenos de cambios para todos tus sueños y tus metas. Puede que estés un poco nostálgico, pero es momento de agradecer el pasado y avanzar a un nuevo mañana con la frente en alto.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 6 de diciembre?

Cuidado con esos kilitos de más; debes cuidar más tu alimentación, sobre todo porque últimamente la has estado descuidando. Sagitario, recuerda que está bien disfrutar sin culpa y sin dar explicaciones, pero deja de abusar.

Te llegarán buenas noticias; al parecer, un embarazo dentro de tu círculo cercano podría alegrarte el día.

Es momento de cambiar algunos aspectos de tu vida y cómo enfrentas ciertos retos que esta te puede poner. La vida te va a sorprender con varias cosas nuevas durante diciembre. Es por eso que debes pensar en ti y valorar mucho a los tuyos.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 6 de diciembre?

Capricornio, siempre tan fuerte por fuera, pero luego lloras en silencio. Debes tomar un respiro; en el amor las cosas cambiarán un poco, pero no debes alarmarte ni adelantar ningún tipo de plan. Te enfrentarás a una situación fuerte, de esas que enseñan mucho de la peor forma, pero no te asustes: aprende del golpe y no vuelvas a caer.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 6 de diciembre?

Se vienen muchos cambios para ti, Acuario, pues habrá gente nueva, amistades renovadas y nuevos caminos en tu vida. Lo importante es que no te dejes engañar y seas observador. No es momento de perder el piso por nadie; ya habrá tiempo para eso, Lo que ahorita importa es que tú veas la forma en la que tu vida cambia y toma forma; termina tus cosas y no te metas en líos.

En el amor encontrarás a alguien que viene a enseñarte muchas cosas, pero deja que llegue solo y deja de buscarlo tanto.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 6 de diciembre?

¿Tienes problemas con tu pareja? Piscis, es momento de moverse, cambiar de aires, viajar juntos, buscar nuevas aventuras y conocer gente nueva. Es bueno que vivan juntos y compartan mucho; sin embargo, estás en el momento perfecto para meterle algo de sabor a tu relación para evitar que se estanque.

Hay varias personitas en tu vida que te están drenando la energía; si quieres dejar de sentirte mal, cansado o triste, lo mejor será que les digas adiós y continúen sus caminos por separado.