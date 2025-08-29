Zuria Vega y Alberto Guerra comparten momentos románticos y familiares en el Caribe

Tras varios meses sin publicar fotografías juntos en redes sociales, Zuria Vega y Alberto Guerra reaparecieron para presumir unas vacaciones que han fascinado a sus seguidores. La pareja decidió tomarse un descanso en el Caribe, donde disfrutaron tanto de su faceta como esposos enamorados como de padres de Lúa y Luka, sus dos pequeños.

Las imágenes que compartieron en Instagram muestran lo especial de esta escapada, en la que los actores aprovecharon para dejar atrás rumores de crisis y mostrar que su relación sigue firme. Desde paseos a la orilla del mar hasta postales familiares, ambos dejaron claro que su amor está a prueba de todo.

Vacaciones románticas y en familia

Mientras Alberto se animó a publicar un mensaje con la ubicación exacta del destino, Zuria prefirió mantener el misterio y solo escribió mensajes cariñosos hacia su esposo. Uno de los momentos más tiernos fue una fotografía al atardecer, donde la actriz aparece tomada de la mano con su hija Lúa frente al mar, escena que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Aunque compartieron recuerdos familiares, ambos cuidaron la identidad de sus hijos evitando mostrar sus rostros, una decisión que la actriz explicó en entrevistas previas: sus pequeños aún no están en edad de elegir si quieren ser figuras públicas, por lo que prefieren mantener esa privacidad.

Un equipo en la vida y la crianza

En una charla reciente para el pódcast Se regalan dudas, Zuria explicó que formar un buen equipo con Alberto ha sido fundamental en su vida familiar. Para la actriz, elegir al padre de sus hijos fue una de las decisiones más importantes, y no se equivocó al hacerlo. Según dijo, nunca han tenido conflictos sobre cómo educar a Lúa y Luka, lo que fortalece aún más la unión en su hogar.

Con estas vacaciones, la pareja demuestra que entre proyectos profesionales y crianza, siempre encuentran espacio para nutrir su relación y compartir momentos inolvidables en familia.

