Esto gana Harry Styles por con su marca que vende juguetes para adultos y lubricantes

Han pasado ya 3 años desde que Harry Styles lanzó su último álbum de estudio, “Harry’s House”. Sin embargo, el cantante ha demostrado que su carrera como empresario también es un éxito. Hace poco más de un mes anunció su línea de juguetes para adultos, como parte de su marca Pleasing.

A continuación te decimos cuánto gana aproximadamente el intérprete de “As It Was” con su marca de estilo de vida, bienestar y belleza.

Esto gana Harry Styles al año con su marca Pleasing, que vende juguetes para adultos

De acuerdo con Daily Mail, la cantidad que Harry Styles estaría ganando con su marca Pleasing asciende a 12 millones de libras esterlinas al año. Es decir, más de 302 millones 460 mil pesos mexicanos. Esta cantidad todavía no contempla las ventas de sus juguetes para adultos y lubricantes, que en la actualidad se encuentran agotados por su gran éxito.

La marca Pleasing, de Harry Styles, existe desde 2021. En los últimos 4 años se ha dado a conocer vendiendo productos como esmaltes para uñas, skincare, ropa y fragancias.

Recientemente la marca dio a conocer que también vendería juguetes enfocados en el placer. Actualmente, esta nueva línea se compone de vibradores de doble estimulación y lubricantes. Se anunció que estos productos se alinean con el espíritu de la marca, el cual sería “buscar todo lo que dé placer”.

En un año, el cantante puede ganar 2 millones de libras con su música (aproximadamente 50 millones 410 mil pesos), y otros 4 millones 600 mil libras (115 millones 943 mil pesos) mediante colaboraciones con marcas.

Los vibradores tienen un precio que ronda las 68 libras (mil 714 pesos), mientras los lubricantes de la marca de Harry Styles cuestan alrededor de 25 libras (630 pesos).