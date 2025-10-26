Muere famosa cantante de regional mexicano: ¿quién era y de qué murió?

La música regional se encuentra nuevamente de luto luego de que se confirmara la muerte de la querida cantante Charito Casasola, a los 46 años de edad.

Esta noticia fue dada a conocer por medio de las redes sociales de “Mariachi San Francisco”, donde la intérprete realizó gran parte de su carrera.

La noticia se dio a conocer el 24 de octubre debido a la publicación realizada por “Mariachi San Francisco”, que anunciaba la muerte de la cantante. Sin embargo, Charito Casasola de 46 años, había perdido la vida el jueves 23 de octubre.

¿De qué murió la cantante Charito Casasola?

“Mariachi San Francisco” utilizó la res social Instagram para subir una esquela con el objetivo de informar la muerte de su integrante, Charito Casasola de 46años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas de su inesperado fallecimiento.

La publicación estuvo acompañada de una foto de la cantante y la agrupación expresó su tristeza por su partida. También hicieron hincapié en recordar el legado que dejó Charito Casasola en “Mariachi San Francisco”, recibiendo muestras de apoyo de parte de sus seguidores.

“Hoy el Mariachi San Francisco despide con profunda tristeza a nuestra querida Charito Casasola. Charito fue alegría, talento, amor por la música y dejó huella en cada escenario y en cada uno de nosotros. Su partida nos duele, pero su luz y su legado seguirán vivos en cada nota, en cada canción y en el alma de este mariachi que tanto amó", se lee en el mensaje.

En la parte final del comunicado, “Mariachi San Francisco” expresó su apoyo a la familia de la cantante: “A la familia Casasola, nuestro más sincero abrazo y gratitud por compartir con nosotros su historia y su pasión por la música mexicana. Descansa en paz, Charito. Tu música seguirá sonando por siempre”, concluye.

¿Quién era Charito Casasola?

Charito Casasola era una destacada cantante y exponente de la música mariachi. Gran parte de su carrera la dedicó a colaborar con el grupo “Mariachi San Francisco”. Lamentablemente perdió la vida el pasado 23 de octubre y hasta el momento se desconocen las causas de lo ocurrido.

