Mhoni Vidente lanzó aterraodra predicción: “El invierno se extenderá”

Mhoni Vidente suele causar revuelvo en relación a sus predicciones que en ocasiones pueden ser tenebrosas. Ahora ha develado un acontecimiento que cambiará la vida de las personas.

Mhoni Vidente recibió un don de la Virgen de Fátima cuando era pequeña. [VIDEO] La Virgen de Fátima le aviso a Mhoni Vidente cuando se llevaría a su abuelita al cielo. La señora falleció cuando dormía junto a su nieta.

De esta manera el evento cósmico podría cambiar el rumbo de la humanidad durante la era de Escorpio, que inició el 21 de octubre.

La información en cuestión fue dada a conocer por medio del canal de YouTube de la astróloga, en el que afirma que un asteroide se aproximará a la Tierra el 31 de octubre, cabe destacar que es la fecha de Halloween. En este caso los científicos lo estudiarán y sabrán que se trata de una nave espacial.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el invierno?

“Es el asteroide de Lucifer, del apocalipsis; cambia de órbita y de forma”, advirtió con tono inquietante. De acuerdo a Mhoni Vidente se marcará un cambio de pensamiento en los humanos por lo que en México habrá mayor prosperidad. Sin embargo, no todo es positivo ya que este evento traerá tragedias a países como Venezuela, Cuba y Colombia.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el movimiento de varios cometas va a influir en el clima por lo que se provocará una transformación extrema en distintas regiones del mundo.

“Habrá lugares que se congelen por completo, donde el invierno se extenderá mucho más de lo normal”, afirmó. Su predicción manifiesta que es probable que entremos en una era de bajas temperaturas que dejarán afectadas incluso a aquellas zonas donde predomina el calor por excelencia. Sin dudas estas predicciones han causado mucho temor entre los seguidores.

La ciencia va en contra de lo que dice Mhoni Vidente y manifiestan que los sucesos no sucederán de esta manera. Ante esto solo quedará esperar a ver que es lo que sucederá en relación a la predicción y al futuro de los países que sufrirían tragedias.

