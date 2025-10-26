El rincón oculto de Sonora que la IA recomienda por su belleza natural y tranquilidad

¿ Quieres viajar a un rincón de México que pocos conocen , pero que ofrece naturaleza y tranquilidad? Aunque existen muchos destinos populares, la inteligencia artificial (IA) recomienda un lugar que vale la pena: la Isla San Esteban (Isla Turón), en Sonora, al suroeste de la isla Tiburón.

Este hermoso lugar es uno de los rincones ocultos y fascinantes de Sonora, considerado una joya natural del Golfo de California. Se destaca por su belleza serena y su biodiversidad única.

(ESPECIAL/Secretaría de Turismo) Esta es la Isla Tiburón, en Sonora.

Según la Secretaría de Turismo, está al lado de la isla más grande del país y se encuentra dentro de un área de protección de flora y fauna. Sin embargo, es posible bucear cerca de sus aguas, admirar su naturaleza, hacer kayak o visitarla con guías certificados.

(ESPECIAL/Google Maps) Esta es la impresionante vista de la Isla San Esteban.

Es importante mencionar que, al ser un área protegida, la Isla San Esteban no cuenta con infraestructura turística, por lo que solo se puede acceder a través de municipios cercanos como Bahía de Kino o desde Hermosillo.

Qué hacer en Sonora además de visitar la Isla San Esteban e Isla Tiburón

Si tienes tiempo durante tu visita a Sonora, también puedes realizar otras actividades:

Pueblos Mágicos (según México Desconocido):

Álamos

Magdalena de Kino

San Carlos

Ures

Además, según las recomendaciones de la plataforma de viajes Tripadvisor, los viajeros suelen hacer las siguientes visitas:

Subir al Cerro de la Campana para disfrutar del atardecer y ver la ciudad desde las alturas.

Visitar el Parque La Ruina , un espacio amplio y familiar ideal para actividades al aire libre.

, un espacio amplio y familiar ideal para actividades al aire libre. Recorrer el Puerto Viejo, la Catedral Metropolitana de Hermosillo y el Mirador Escénico de San Carlos, para disfrutar de vistas espectaculares y la arquitectura local.

Sin duda, visitar Sonora te dejará con ganas de regresar, especialmente si buscas conectar con la naturaleza y sumergirte en la vida y tradiciones locales.