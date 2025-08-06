Las 9 plantas que florecen TODO el año y son hermosas para decoración: las amarás

Existen plantas que puedes tener en casa y que harán de tu espacio una decoración majestuosa , ya que florecen durante todo el año. Así como lo leíste: hay opciones que sobreviven fácilmente en México, tanto en interiores como en exteriores, y que no requieren de muchos cuidados. Por eso, aquí te compartimos la lista de las 9 plantitas que debes considerar.

1. Alegría del hogar

Su nombre científico es Impatiens Walleriana, es de sombra y suele tener flores pequeñas en color rosa, blanco, lila y rojo. Es fácil de cuidar, porque necesita luz indirecta, un lugar fresco y riego constante.

(CANVA) Recuerda poner la planta Alegría del hogar en la sombra.

2. Flor de oca

Esta bella planta requiere de luz indirecta constante, un riego moderado y humedad en la tierra. Si la cuidas bien, verás cómo florecen hojas muy similares a los tréboles, pero con colores brillantes que van desde el blanco, rosa y rojo, hasta el amarillo. Muy bonitas, ¿no crees?

3. Crisantemos

Aunque su mejor momento es en el mes de octubre y hasta diciembre, los crisantemos suelen florecer casi todo el año. Su cuidado es sencillo, basta con colocarlas al lado de una ventana para que le dé la luz indirecta. Debes mantener un riego constante, pero sin encharcar, y cuidar su tierra, porque es fundamental para que florezca feliz. Asimismo, cuídale del viento, no le gusta.

(ESPECIAL/Canva) Así lucen los Crisantemos.

4. Lavanda

Esta plantita es muy conocida, sobre todo, por su delicioso aroma. Y es que, aunque muchos piensan que es difícil de cuidar, lo cierto es que es muy sencillo: necesita de mucho sol, un riego leve y una buena ventilación. Es recomendable plantarla en el suelo de exteriores para que florezcan la mayor parte del año posible. Además, ¡es repelente de insectos!

(CANVA) La lavanda es muy fácil de cuidar.

5. Geranio

Esta planta da flores rojas, rosas, blancas o moradas. Son tan pomposas que en un jardín lleno de macetas se ven increíbles. Para cuidarla debes considerar que necesita de sol directo al menos medio día (preferentemente el sol de la mañana), necesita un riego cada vez que se seque su tierra y con esto basta para que dé flores.

(CANVA) Así es la hermosa flor del geranio.

6. Bugambilia

Esta es una planta trepadora y arbusto que tiene un montón de hojas verdes, pero de ellas emergen unas flores que papel de colores, en su mayoría de color magenta y púrpura. Seguramente las has visto regadas por toda la ciudad. Y es que, requieren de mucho sol, poco riego y son perfectas para el exterior. Perfectas, ¿no crees?

(CANVA) Las bugambilias son de exterior y florecen todo el año.

7. Verbena

Esta planta es una de las favoritas en los jardines por sus bellas, pero delicadas, flores de color púrpura, aunque también hay en rojo y rosa. Son de mucho sol y riego moderado, florecen muy fácilmente porque toleran el calor y el frío.

(CANVA) La verbena es fácil de cuidar.

8. Caléndula

Sus flores son de color amarillo o naranja, y tienen propiedades medicinales, según la National Institutes of Health (NIH), para tratar heridas y erupciones o quemaduras leves. Para cuidarla, solo se necesita ponerla directo al sol y tener un riego moderado .

(CANVA) La caléndula se usa para tratar heridas y quemaduras.

9. Rosa Miniatura

Esta te va a encantar porque es una versión diminuta de las rosas rojas y blancas. Son buenísimas para decorar espacios y, aunque son pequeñas entre ellas, florecen de manera abundante con un buen cuidado a base de mucho sol, agua constante y una buena maceta.

(CANVA) La rosa mini son buenísimas para la decoración.

Ahora que ya sabes qué opciones de plantas con flores son perfectas para el interior o exterior de tu casa, ¿con cuál vas a comenzar?