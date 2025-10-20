¡EMOTIVO! Adal Ramones llega al borde de las LÁGRIMAS en plena gala de La Granja VIP (VIDEO)

Las emociones se siguen haciendo presente dentro de la primera gala de eliminación de La Granja VIP, en donde repasamos los momentos más destacados de la semana entre las granjeras y granjeros, siendo uno de ellos la profunda plática sobre los papás entre Lola Cortés y Sergio Mayer Mori, el cual caló hondo en Adal Ramones, quien en plena transmisión no pudo evitar que se le quebrara la voz y estar al borde de las lágrimas.

“A mí esta cápsula en lo personal me llegó mucho porque si yo he tenido maestros en mi vida han sido mis hijos para tratar de no cometer errores y no seguir esa cadena de herencia y aquí están Paola y Diego mis hijos, gracias por estar aquí, mis maestros de vida”, dijo con la voz cortada Adal Ramones al momento de saludar a sus hijos que se encuentran en el estudio.

¿Cuáles fueron las palabras de Lola Cortés y Sergio Mayer Mori que conmovieron a Adal Ramones?

Dentro de La Granja VIP, Lola Cortés y Sergio Mayer Mori tuvieron una profunda plática sobre los padres, en donde ambos relataron que principalmente sus mamás vivieron momentos muy complicados en sus inicios, lo cual inspiraron a cada uno de ellos.

“Antes de que mi mamá se fuera pudimos hablar mucho y ella de ser tan estricta se había vuelto la mujer más tierna y encantadora con sus nietos, conmigo y con todos, y hasta que se fue pude entender que las palabras dañan por todo lo que a ella le dañaron, lo que escuchaba de los demás de ella, ella siempre se sintió inferior por lo que decían de ella. Cuando ella se fue, entendí lo que yo le pedía a mi mamá lo que no hiciera con ella y mis hijos me dijeron, “ahora tú haz lo que pediste a tu mamá, hazlo contigo"", confesó Lola Cortés.

Sergio Mayer Mori, por su parte, relató que su madre Bárbara Mori tuvo una infancia muy complicada y sin embargo buscó para él el reflejar todo lo contrario.

“A mi mamá le tocó durísimo, su infancia fue durísima y creció a darle la vuelta, ella conmigo fue amor, compasión, amor, una luz, una guía y con ella fueron al revés, a ella se la madreaban, yo por eso la admiro cabrón porque ella volteó su realidad y creó su propia realidad de lo que ella quiero ser, yo lo veo en ella y lo quiero para mí. Veo a mi papá intentar hacer eso y veo que se humaniza, se traga su ego y soberbia y eso es guau”, dijo Sergio Mayer Mori refiriéndose a sus padres Bárbara Mori y Sergio Mayer.

