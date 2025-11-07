Lluvias, rachas de viento y mucho frío; así estará el clima en México hoy viernes 7 de noviembre

Este viernes 7 de noviembre México vivirá los estragos del clima no solo en cuanto a lluvias se refiere, sino también al frío y a las fuertes rachas de viento. Por ende, es preciso que conozcas qué estados serán los más afectados para que tomes precauciones al respecto.

Será durante este día que la República Mexicana vivirá estragos importantes en cuanto a las bajas temperaturas, las cuales podrán llegar hasta los -5 grados en algunas entidades del país. De igual forma, las lluvias se volverán a hacer presentes, lo cual podría generar encharcamientos y deslaves en ciertos estados.

¿Qué estados tendrán lluvias y frío hoy viernes 7 de noviembre?

Según lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, el sur de Chiapas deberá estar preparado para los chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm que se avecinan, mientras que otros estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán vivirán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Entidades al interior de Colima, Jalisco, Veracruz y Michoacán tendrán que lidiar con lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm, mientras que Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán rachas de viento de 35 a 50 mm, así como un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las cosas de Baja California Sur.

En cuanto al frío se refiere, las zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua tendrán que enfrentar temperaturas mínimas de -5 a 0 grados, mientras que estados como Sonora, San Luis, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, el Estado de México y Tlaxcala tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

¿Llegará un nuevo Frente Frío a México?

La Conagua explica que existe la posibilidad de que un nuevo Frente Frío arribe a la República Mexicana durante las primeras horas del sábado 8 de noviembre, por lo que es preciso tomar las precauciones suficientes ante el nuevo descenso de temperatura que se avecina en el país.