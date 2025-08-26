Lo usan solo de decoración, pero este poderoso amuleto del Feng Shui es para la buena suerte

El Feng Shui, como disciplina milenaria, busca crear armonía en los espacios y transformar el hogar en un lugar donde la energía fluya con equilibrio. Para lograrlo, muchos utilizan diversos utensilios, amuletos y símbolos que favorecen la circulación del Chi. Entre ellos, las campanillas de viento.

Estos instrumentos destacan por su doble función: no solo decoran y embellecen, sino que también atraen energías positivas, eliminan vibraciones estancadas y aportan serenidad al ambiente. Pero, ¿dónde se deben poner para que funcionen? Te contamos.

¿Qué son las campanillas de viento? Este es su significado

Según el portal especializado MagicBricks, las campanillas de viento son objetos decorativos que, al moverse con la brisa, producen un sonido armonioso que ayuda a equilibrar la energía del hogar.

Fuente: Canva Según el Feng Shui, las campanillas de aire son los mejores aliados para la armonía y la tranquilidad

En el Feng Shui se utilizan como amuletos para atraer vibraciones positivas, generar calma y fomentar la armonía. Además de embellecer los espacios, su sonido contribuye a disipar energías negativas y renovar la energía del ambiente.

Sin embargo, para potenciar sus beneficios es necesario saber dónde colocarlas, de manera que pueda disfrutar de un espacio con mayor protección y bienestar, capaz de transformar la atmósfera en un entorno de paz y armonía.

¿Dónde se pueden poner las campanillas de viento, según el Feng Shui?

Según la experta en Feng Shui, Maddie B, es fundamental asegurarse de que las campanillas emitan un sonido dulce y agradable, especialmente si se colocan en la entrada de la casa para atraer buena energía.

(ESPECIAL/CANVA) Las campanillas de viento se ponen en la entrada de la casa, según el Feng Shui.

Asimismo, la Revista Interiores, sugiere estos 5 espacios para maximizar sus beneficios:

