Así fue el reencuentro inesperado entre Kunno y Christian Nodal

¡Una tarde de diversión! Recientemente, el creador de contenido, Kunno, subió varios videos donde se le ve con Christian Nodal, ambos disfrutando del día mientras cabalgan inmensos corceles. Al parecer, dichas actividades fueron llevadas a cabo en el rancho de Los Aguilar.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

Aunque anteriormente, se les criticaba y burlaba por estar juntos, eso no los detiene a seguir disfrutando su amistad y crear contenido juntos. A continuación te compartiremos todo lo que se compartió en las redes sociales sobre el reencuentro inesperado.

¿Por qué se iniciaron las burlas entre Kunno y Nodal?

Hace algún tiempo, cuando se dio a conocer la amistad entre Kunno y Christian Nodal, en redes sociales se empezó a difundir un video donde supuestamente se les observa besándose. El contenido visual rápidamente obtuvo fuerza en las redes sociales, logrando difundirse con gran rapidez.

Claramente, eran imágenes falsas, pero el creador de contenido explicó que es un video falso creado por IA, resaltando que fue algo que provocó la incomodidad por ambos lados. Provocando que durante un largo tiempo no se les viera juntos en ningún tipo de video o fotografía.

¿Cómo fue el reencuentro de Kunno y Nodal?

Recientemente, en el Tiktok de Kunno, subió un video donde se ve a un lado Christian Nodal, a ambos se les ve disfrutando del rancho de Los Aguilar, mientras disfrutan de sus bebidas en sus termos. Dentro del contenido compartido, estaba acompañado del texto que dice “bien agustín con mi compa”.

Aunque es un video de humor que no dura más de un minuto, fueron imágenes suficientes para recalcar que su amistad perdura después del video falso. Siendo un reencuentro inesperado que ya ha juntado más de 54 mil “me gusta”.

Sin embargo, no todo es bueno, puesto que en el mismo video, se llenó de comentarios que criticaban al cantante, quien en vez de ir a ver a su hija, prefiere estar con sus amigos. Contando con todo tipo de comentarios que también criticaban su relación actual con Ángela Aguilar.

Por otro lado, dentro del reencuentro inesperado, vemos al creador de contenido disfrutar de montar a caballo. en uno de los videos más recientes que publicó, destaca que la vida es más bonita al poder subirse al caballo, disfrutando del ambiente y de la sensación de libertad. Incluso, parece que Ángela Aguilar también está montando su corcel.