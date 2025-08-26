Por qué es importante tener una lengua de suegra en casa y cómo puede protegerme

La lengua de suegra es una de las plantas más hermosas que existen, no solo por su estética, sino también por los beneficios que aporta al hogar. Tanto especialistas en botánica como aficionados al Feng Shui coinciden en que es altamente recomendable tener una en casa. Pero, ¿cuáles son los beneficios que se le atribuyen?

¿Cuál es el significado espiritual de la lengua de suegra?

Uno de los beneficios más importantes de la lengua de suegra es su capacidad para purificar el aire. Según El Mueble, esta planta es capaz de filtrar toxinas como el formaldehído, benceno y tricloroetileno, contribuyendo a un ambiente más limpio y saludable.

Fuente: Istock Además de ser hermosa, tiene múltiples beneficios para el hogar

Por esta razón, muchos especialistas en botánica y en técnicas de armonización de espacios, como el Feng Shui, recomiendan colocarla en salas de estar, dormitorios o áreas de trabajo para mejorar la calidad del aire y generar un entorno más equilibrado.

Además de su función purificadora, la lengua de suegra se asocia con propiedades energéticas positivas. Se cree que fortalece la energía vital del hogar, promoviendo la calma, la concentración y la armonía entre quienes lo habitan.

Gracias a su resistencia y longevidad, se convierte también en un símbolo de fortaleza y perseverancia, aportando no solo beneficios físicos, sino también emocionales y estéticos a quienes la cuidan y disfrutan de su presencia.

¿Cómo cuidar una lengua de suegra en maceta?

Si decide tener una lengua de suegra en casa, expertos indican que es fundamental tener en cuenta estos 5 cuidados para que tu planta se mantenga radiante, saludable y luminosa.

