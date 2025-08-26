Por qué es importante tener una lengua de suegra en casa y cómo puede protegerme
Te contamos por qué esta planta se destaca por su belleza y cuáles son los beneficios que aporta a la casa, según el Feng Shui.
La lengua de suegra es una de las plantas más hermosas que existen, no solo por su estética, sino también por los beneficios que aporta al hogar. Tanto especialistas en botánica como aficionados al Feng Shui coinciden en que es altamente recomendable tener una en casa. Pero, ¿cuáles son los beneficios que se le atribuyen?
¿Cuál es el significado espiritual de la lengua de suegra?
Uno de los beneficios más importantes de la lengua de suegra es su capacidad para purificar el aire. Según El Mueble, esta planta es capaz de filtrar toxinas como el formaldehído, benceno y tricloroetileno, contribuyendo a un ambiente más limpio y saludable.
Por esta razón, muchos especialistas en botánica y en técnicas de armonización de espacios, como el Feng Shui, recomiendan colocarla en salas de estar, dormitorios o áreas de trabajo para mejorar la calidad del aire y generar un entorno más equilibrado.
Además de su función purificadora, la lengua de suegra se asocia con propiedades energéticas positivas. Se cree que fortalece la energía vital del hogar, promoviendo la calma, la concentración y la armonía entre quienes lo habitan.
Gracias a su resistencia y longevidad, se convierte también en un símbolo de fortaleza y perseverancia, aportando no solo beneficios físicos, sino también emocionales y estéticos a quienes la cuidan y disfrutan de su presencia.
¿Cómo cuidar una lengua de suegra en maceta?
Si decide tener una lengua de suegra en casa, expertos indican que es fundamental tener en cuenta estos 5 cuidados para que tu planta se mantenga radiante, saludable y luminosa.
- 1. Luz: Prefiere luz indirecta brillante, aunque puede adaptarse a espacios con poca luz. Evita la luz solar directa, que puede quemar sus hojas.
- 2. Riego: Se debe regar de manera moderada, dejando que el sustrato se seque entre riegos. El exceso de agua puede pudrir las raíces.
- 3. Temperatura: Crece mejor en ambientes cálidos, entre 18 °C y 27 °C, y no tolera heladas ni cambios bruscos de temperatura.
- 4. Sustrato: Necesita un sustrato bien drenado, preferiblemente mezclas para cactus o suculentas, que eviten el encharcamiento.
- 5. Limpieza: Limpiar sus hojas de polvo con un paño húmedo ayuda a mantener su apariencia y mejora su capacidad de fotosíntesis.