Así de fácil y seguro es poder compartir tu ubicación con tus contactos

Debido a los avances tecnológicos es que en la actualidad se puede compartir la ubicación en tiempo real. Esta es una herramienta muy importante debido a que nos brinda seguridad pero también coordinación para encuentros.

La ubicación puede ser compartida en aplicaciones como WhatsApp, Google Maps e Instagram. Así es que te vamos a contar cómo puedes compartirla con tus seres queridos.

Así puedes compartir la ubicación por medio de WhatsApp

Los usuarios de esta aplicación deben abrir el chat con la persona elegida, tocar el ícono de adjuntar (el clip) en la barra de texto y seleccionar la opción de ubicación.

Luego vas a poder enviar la ubicación actual o compartirla en tiempo real durante un periodo determinado. La persona que recibe la información visualizará la localización directamente en el chat.

En cuanto a esta aplicación, te permitirá elegir intervalos de 15 minutos, 1 hora u 8 horas para compartir la ubicación, lo que otorga flexibilidad según la necesidad.

¿Cuál es la función de Google Maps para compartir la ubicación?

Si quieres utilizar el Google Maps tienes que abrir la aplicación y pulsar el ícono de perfil en la esquina superior derecha. Allí te saldrá la opción de compartir ubicación y se elige el contacto deseado, ya sea ingresando su número de teléfono si está vinculado a una cuenta de Google, o enviando el enlace a través de otra aplicación como WhatsApp.

Así puedes compartir la ubicación desde Instagram

Por último tenemos esta alternativa que puedes usar mediante mensajes directos. Tienes que abrir la aplicación, acceder al chat deseado, pulsar el signo de más y seleccionar la opción de ubicación.

Tienes que verificar que la dirección es correcta o buscar el lugar exacto, se debe compartir la localización. Si se desea dejar de compartir antes de que transcurran los 59 minutos máximos permitidos, solo hay que pulsar ‘Ver’ y luego ‘Dejar de compartir ubicación’.