Los 8 suelos que sustituirán la madera tradicional y serán tendencia en 2026

La madera tradicional dejará de ser la protagonista en 2026. Los estudios de interiorismo apuntan hacia una nueva generación de materiales que combinan durabilidad, estética y sustentabilidad. Las ideas en suelos que serán tendencia en 2026 se inclinan por acabados naturales, texturas innovadoras y colores cálidos que imitan la naturaleza con un toque moderno.

A continuación te contamos acerca de estos diseños y materiales de pisos que dominarán las ideas de decoración el próximo año.

¿Cuáles son los suelos que dominarán la decoración en 2026?

Según Architectural Digest México y Elle Decoration España, el 2026 estará marcado por materiales táctiles y sostenibles, en sintonía con el auge del diseño consciente:



Micro cemento pulido: ideal para espacios amplios y minimalistas; aporta continuidad visual sin juntas. Piedra caliza clara: regresa con fuerza por su tono orgánico y su textura mate elegante. Porcelanato efecto madera: ofrece el aspecto cálido de la madera pero con mayor resistencia. Vinilo ecológico de alta gama: sostenible, fácil de instalar y con diseños ultra realistas. Terrazo neutro: reinterpretado en versiones suaves y elegantes, perfecto para baños o cocinas. Baldosas de arcilla natural: una opción artesanal que aporta carácter y calidez. Piso de bambú tostado: resistente, renovable y visualmente sofisticado. Concreto pigmentado: el nuevo favorito de los interiores industriales y modernos.

Canva El piso de cerámica tipo madera será tendencia en pisos en 2026

Cómo elegir el suelo perfecto para cada espacio

La elección del suelo depende del uso, la luz y el estilo general del hogar. En áreas comunes, el microcemento y el porcelanato efecto madera son opciones duraderas y visualmente limpias.

En dormitorios o estudios, el vinilo ecológico o el bambú crean ambientes más acogedores.

Si tu casa tiene un estilo mediterráneo, las baldosas de arcilla o el terrazo claro lograrán ese toque artesanal que evoca calma.

Canva La nueva tendencia en suelos para 2026 del piso de vinilo evoca el slow living, según especialistas en interiorismo

Por qué los suelos naturales dominarán la decoración 2026

La tendencia “slow living” continúa inspirando a los diseñadores. En 2026, los suelos se conciben como una extensión sensorial del espacio: materiales que invitan al tacto, colores suaves y acabados que transmiten bienestar.

De acuerdo con Casa Vogue, el nuevo lujo no está en lo brillante, sino en lo real: superficies que envejecen con dignidad y cuentan una historia.